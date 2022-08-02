



Мама двоих дочек, одна из которых родилась с синдромом Дауна, много лет борется за алименты своим 15-летним детям, которые растут без отца. Ее бывший муж Степан, по словам женщины, долгие годы алименты платил лишь частями, присылая иногда по 1-2 тысячи рублей. За это время с долгом и неустойками накопилась огромная сумма – около 3 миллионов рублей. А недавно Волжский городской суд Волгоградской области простил мужчине большую часть задолженности – более 2,5 миллионов, оставив лишь 500 тысяч.

«Муж не смог это выдержать»

Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Волжского Маргарита Степанова, пятнадцать лет назад в браке с супругом Степаном у нее родились двое девочек-двойняшек.

– Дочек мы назвали Верой и Катей, а Верочке сразу в роддоме поставили синдром Дауна, – вспоминает Маргарита. – Мыслей оставить ее в роддоме у нас не было. Да и как можно было от нее отказаться, ведь она была нашей доченькой.

Но трудности начались почти сразу после рождения «солнечного» ребенка. В семь месяцев Верочке сделали операцию на сердце. Маргарита не смогла вернуться на работу, посвящая все время и силы реабилитации одной дочки и воспитанию другой.

– Логопеды, психологи, поездки в клиники – все это требовало огромных сил, немалых денег, – рассказывает Маргарита. – Муж не смог все это выдержать и мы развелись.

Женщина подала на алименты, и в 2006 году суд наложил на Степана Степанова обязанность ежемесячно выплачивать на двух дочек 1/3 всех видов заработка и иного дохода, а также алименты на содержание супруги, которая не могла выйти на работу из-за дочки-инвалида, в размере 0,15 величины прожиточного минимума.

– Все эти годы бывший муж платил лишь часть от назначенного судом размера алиментов, – рассказывает Маргарита. – У меня есть все эти квитанции – то полторы тысячи, то две, реже пять. Что такое эти деньги для воспитания двух дочек, одна из которых инвалид? Да ничего. Только где-то около года назад он стал платить тысяч по десять. Я, наконец, смогла ноутбук дочке купить.

Как утверждает Маргарита, Степан, который занимался ремонтом квартир и строительством домов, на самом деле имел возможность содержать не только свою вторую семью, где у него родились двое детей, но и платить в полном объеме алименты ее дочкам.

– Ну вот посудите сами, мой бывший муж предъявлял справку, что работает на полставки слесарем-сантехником с зарплатой в 3,5 тысячи рублей, – говорит женщина. – С учетом выплаты алиментов у него оставалось рублей 300-400. А у него уже было двое детей и двое детей от первого брака его новой жены. Как можно супругу и четверых детей прокормить на такие деньги? Так что я думаю, что у него была возможность как-то заработать.





В конечном итоге задолженность мужчины по алиментам и размер неустойки составил огромную сумму – около 3 миллионов рублей. К тому времени Маргарита добилась лишения родительских прав Степана на ее дочек.

– По решению суда после нашего развода бывший муж получил право общаться с Верой и Катей и забирал их в свою новую семью, - вспоминает женщина. – Но дочками он не интересовался, зато все время рассказывал им про своего сына и хвастался его успехами. Кате было очень обидно, что он никогда не спрашивал, как у нее дела, как чувствует себя ее сестра Вера. И однажды она мне сказала, что не пойдет больше к отцу. А, если я ее буду заставлять, то она убежит из дома.

По словам Маргариты, после этого ей пришлось подать суд в иск о лишении Степана родительских прав.

– По-другому я не могла поступить – Катя больше не хотела видеться с отцом, но ведь я должна была выполнять решение суда об определенных часах общения со Степаном, – говорит женщина. – Катя подтвердила на суде, что не хочет встречаться со своим папой, сыграло свою роль и то обстоятельство, что у бывшего мужа накопился большой долг по алиментам. Поэтому прав его лишили.

Однако, как известно, лишение родительских прав не подразумевает прекращение уплаты алиментов. И обязанность у Степана материально помогать дочкам осталась.

– Я понимала, что накопившаяся сумма достаточно большая, – рассказывает Маргарита. – Но деньги, которые мои дети так и не увидели, дочки могли взыскать с отца после достижения совершеннолетия. Поэтому решение суда, который фактически простил бывшему супругу едва ли не 80% от всего долга – около 2,5 миллионов рублей и оставив лишь 500 тысяч рублей – стало для меня шоком.

«Так сложились жизненные обстоятельства»

Как считает Маргарита, которая уже подала апелляционную жалобу на решение Волжского городского суда, законных оснований для списания большей части долга по алиментам не было.

– Я понимаю, если бы мой бывший муж заболел, стал инвалидом... Но ничего такого не было, – рассуждает женщина. – Да, он не уклонялся от уплаты алиментов, но выбрал, на мой взгляд, такую хитрую схему – платил лишь часть от положенной суммы, устраивался на работу с крошечной зарплатой и периодически состоял на бирже труда как безработный. При этом у него всегда находились деньги на юристов в судах. На мой взгляд, суд, принимая решение об уменьшении задолженности по алиментам, нарушил права моих детей, по сути, лишив их возможности не только получить когда-нибудь этот долг, но и взыскать недополученные деньги с моего бывшего мужа в будущем. Я очень надеюсь, что Волгоградский областной суд отменит решение Волжского суда и восстановит справедливость в первую очередь по отношению к моим детям.





Корреспондент ИА «Высота 102» связался со Степаном Степановым, чтобы узнать его точку зрения на эту ситуацию. Мужчина не стал скрывать, что доволен решением Волжского городского суда, который уменьшил сумму задолженности и неустойки по алиментам на содержание Веры и Кати.

– Эту огромную сумму я физически никогда бы не смог выплатить, – заявил Степан Сергеевич. – Да, так сложились жизненные обстоятельства, что я не мог заработать больше, чем зарабатывал. В том числе и из-за своей бывшей жены. Она все время ходила жаловаться в прокуратуру, приходила ко мне на работу. А кому из начальства понравятся бесконечные проверки из-за ее жалоб? Мне в бухгалтерии так и говорили – опять по твою душу приходили. Поэтому и на работу меня брать не хотели. А когда брали, снимали всю зарплату в счет долга по алиментам. Забирали на одну семью, а вторая семья оставалась без всего. Меня просто загнали в угол этими долгами.

По словам мужчины, его попытки урегулировать спорные моменты с бывшей супругой вне судов заканчивались неудачей.

– Она меня лишила родительских прав, хотя я очень хотел общаться с дочками, – откровенничает Степан. – И моя супруга была не против. Но общий язык с Маргаритой мы не нашли.

По словам мужчины, если решение Волжского городского суда останется без изменений после рассмотрения апелляционной жалобы, он сделает все, чтобы выплатить оставшуюся сумму в 500 тысяч рублей своим дочкам. При этом заметил, что его бывшая супруга могла бы пойти работать, хотя тут же признал, что сделать это ей будет трудно, так как за Верой требуется уход.

Информагентство будет следить за развитием этой непростой ситуации, в которой у каждой из противоборствующих сторон – своя правда.