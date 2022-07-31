Федеральные новости

Увеличение пенсий и зеленый свет налоговикам: какие законы вступят в силу в августе

Федеральные новости 31.07.2022 14:14
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31.07.2022 14:14


В августе 2022 года в силу вступают ряд изменений в действующее законодательство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ, новеллы в частности коснутся порядка доступа к налоговой информации, увеличения размера пенсий, поправок в закон «Об оружии» и многих других важных для россиян сфер. 

Я знаю о тебе все 

ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике. Если, конечно, последний предоставил на это свое согласие. Подобный шаг не будут относить к разглашению налоговой тайны. Согласие можно предоставить в отношении всех сведений, полученных налоговиками или их части. Информацию налоговая получит в электронной форме. Изменения вступают в силу с 1 августа.

Самозанятый через «Госуслуги»? Легко! 

Также с 1 августа упростят процедуру оформления в качестве самозанятого. Встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход теперь можно онлайн, воспользовавшись сервисом «Госуслуги». Такую возможность предоставят в том числе гражданам стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Пенсионеры получат прибавку 

С 1 августа увеличат пенсии работающих пенсионеров. Им произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Подобную процедуру производят каждый год. Размер повышения строго индивидуален. Его определят принимая во внимание сумму страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

В августе стоит ждать увеличение фиксированной выплаты к пенсии для тех россиян, кому в этом месяце исполнилось 80 лет. Размер накопительных пенсий  автоматически пересчитают.  

Запрет на коллекционирование оружия 

С 25 августа заработают поправки в закон «Об оружии». Так, будут уточнены условия, которым должно соответствовать лицо для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Количество гражданского оружия отдельных категорий, которое разрешено иметь в собственности, пересмотрят. 

Также будет введен запрет на коллекционирование оружия, если нет права на его приобретение.

Преимущество грудного вскармливания 

С 27 августа введут новые правила для рекламы детского питания. Рекламирование заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, должно содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, а также сведения о возрастных ограничениях для подобной продукции и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами. 

Экземпляр в обязательном порядке 

Российской государственной библиотеке переданы функции ИТАР-ТАСС по приему и хранению обязательного экземпляра печатного издания (в том числе и в электронной форме), аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.

Нововведения в ступят в силу 30 августа. 

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