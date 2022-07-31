В ночь с 30 на 31 июля в Тракторозаводском районе Волгограда спасатели эвакуировали 10 человек с севшего на мель 16-тонного катера. Как сообщает ИА «Высота 102», среди пассажиров был 2-летний ребенок.

— Сигнал о помощи поступил по единому номеру экстренных служб 112. Катер сел на мель напротив Тракторозаводского района Волгограда, — сообщили информагентву в пресс-службе администрации региона. — Сигнал передали в Тракторозаводское поисково-спасательное подразделение Аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

Как уточнили в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, спасатели оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж судна. Операцией руководил начальник Тракторозаводского ПСП Евгений Бурханов. Для проведения спастельных мероприятий использовался катер «Неман».

Всего эвакуировали 10 человек, в том числе пятерых детей. Спасатели провели операцию меньше чем за час. Эвакуированным не понадобилась медпомощь. Судно стаскивать с мели не требуется. По мере прибытия воды катер снова станет на плаву.

Фото: ГКУ ВО «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области»

