В Урюпинске спасатели освободили застрявший пальчик малышки

Происшествия 30.07.2022 11:55
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30.07.2022 11:55
Накануне в Урюпинске Волгоградской области спасатели оказали помощь годовалой девочке, которая засунула пальчик в крышку от подсвечника, однако вытащить его не смогла. Как рассказали ИА «Высота 102» родители ребенка, они также не рискнули самостоятельно освободить дочку из «плена», так как боялись повредить пальчик.
Пришлось вызвать спасателей, которые помогли ребенку, а заодно и успокоили разнервничавшихся взрослых. Девочка не пострадала и уже, наверняка, в силу юного возраста забыла о случившейся неприятности.
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