Михаил Задорнов, «Открытие»: более половины продаж продуктов банка приходится на дистанционные каналы
Экономика 29.07.2022 09:58
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29.07.2022 09:58
Доля продаж продуктов малому и среднему бизнесу в дистанционных каналах выросла до 61%, розничных продуктов – до 55%. Дистанционные банковские сервисы используют 99% предпринимателей, 100% корпоративных и 84% розничных клиентов банка «Открытие». Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
По словам Задорнова, в первом полугодии через сайт банка «Открытие» оформлено на 96% больше дебетовых карт, на 33% - кредитных, на 29% - продуктов для малого и среднего бизнеса. Активность вкладчиков в мобильном приложении банка во втором квартале увеличилась на 27%, а дистанционные продажи кредитных карт выросли в 2,5 раза.
Платежные операции почти полностью стали проходить в дистанционных каналах обслуживания. Количество платежей и переводов в офисах уменьшилось в первом полугодии в 2 раза, при этом в интернет-банке и мобильном приложении – выросло на 15%. На 49% выросло количество переводов по номеру телефона через СБП (88% от всех платежей) и по QR через СБП C2B - в 3,5 раза.
Переход клиентов «на цифру» требует адаптации банковских офисов продаж. «В первом полугодии количество офисов «Открытия» без касс увеличилось до 99 (25% точек продаж с розничными модулями). В июне 43% вкладов и 67% карт в сети оформлялись в электронном виде. В третьем квартале на безбумажное подписание документов будут переведены кредиты наличными, накопительные и текущие счета», - сообщил Михаил Задорнов.
По словам главы «Открытия», в первом полугодии банк реализовал пилотный проект по использованию технологии речевой аналитики для увеличения продаж и повышения качества обслуживания клиентов в офисах сети. В результате в пилотных точках продаж отмечен рост продаж кредитных карт на 29%, интегральная оценка качества обслуживания клиентов улучшилась в полтора раза.
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