Экономика 28.07.2022 20:55
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28.07.2022 20:55
Гели и кондиционеры для стирки белья, произведенные на предприятии в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, придут на смену импортной продукции. Как сообщили в администрации региона, бытовая химия, производство которой развивается в регионе в рамках программы импортозамещения, также значительно дешевле зарубежных аналогов.
Всего на долю регионального химического комплекса приходится 43% импортозамещающей продукции, выпущенной предприятиями Волгоградской области с начала 2022 года.
- Сейчас на рынке бытовой химии активно меняются игроки. Открываются новые возможности, поэтому мы разрабатываем новые виды продукции. Особое внимание уделили гелям и кондиционерам для стирки, так как это товары ежедневного пользования. Для нас это возможность занять новую нишу. Мы планируем значительно увеличить выручку предприятия: до 400 млн руб. к концу этого года, и до 1 млрд в 2023-м, - рассказала руководитель проекта Мария Куртенкова.
По данным администрации региона, несмотря на неблагоприятные экономические условия, внешнеторговый оборот Волгоградской области в январе-апреле 2022 года возрос на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В том числе региональный экспорт увеличился на 36,3% за счет роста экспорта волгоградской сельскохозяйственной, металлургической и химической продукции.
Для поддержки реального сектора экономики в Волгоградской области предусмотрено порядка 10 млрд рублей.
Фото: администрации Волгоградской области
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