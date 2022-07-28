







Гели и кондиционеры для стирки белья, произведенные на предприятии в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, придут на смену импортной продукции. Как сообщили в администрации региона, бытовая химия, производство которой развивается в регионе в рамках программы импортозамещения, также значительно дешевле зарубежных аналогов.

Всего на долю регионального химического комплекса приходится 43% импортозамещающей продукции, выпущенной предприятиями Волгоградской области с начала 2022 года.













- Сейчас на рынке бытовой химии активно меняются игроки. Открываются новые возможности, поэтому мы разрабатываем новые виды продукции. Особое внимание уделили гелям и кондиционерам для стирки, так как это товары ежедневного пользования. Для нас это возможность занять новую нишу. Мы планируем значительно увеличить выручку предприятия: до 400 млн руб. к концу этого года, и до 1 млрд в 2023-м, - рассказала руководитель проекта Мария Куртенкова.

По данным администрации региона, несмотря на неблагоприятные экономические условия, внешнеторговый оборот Волгоградской области в январе-апреле 2022 года возрос на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В том числе региональный экспорт увеличился на 36,3% за счет роста экспорта волгоградской сельскохозяйственной, металлургической и химической продукции.

Для поддержки реального сектора экономики в Волгоградской области предусмотрено порядка 10 млрд рублей.

Фото: администрации Волгоградской области