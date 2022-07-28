Опубликовано жуткое видео горящего поля с пшеницей в Волгоградской области





В Сети опубликовано жуткое видео полыхающего пшеничного поля в Киквидзенском районе Волгоградской области, загоревшегося от удара молнии. Как сообщает ИА «Высота 102», клубы черного дыма, которые поднимались от горящего хлеба, закрыли весь горизонт.

Напомним, накануне, 27 июля, из-за попадания молнии случился пожар на двух полях в Чернореченском сельском поселении недалеко от хутора Буденный.

На одном поле рабочие успели потушить огонь и спасли большую часть урожая. Там сгорело около 25 гектаров. На втором поле ущерб оказался больше – в уголь превратилась озимая пшеница на площади 100 гектаров. В момент возникновения пожара после удара молнии на поле никого не было – из-за постоянных дождей людям дали выходной. Точная сумма ущерба устанавливается.

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