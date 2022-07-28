Страшная гроза сожгла поле пшеницы в Волгоградской области









Озимая пшеница на площади 100 гектаров сгорела из-за удара молнии в Киквидзенском районе Волгоградской области. Пожар случился 27 июля на поле, расположенном в 3 км от хутора Буденный Чернореченского сельского поселения.

- Гроза была страшенная. Началось все около двух часов дня. Мы от страха все окна позакрывали. Из-за удара молнии у нас произошло два пожара на полях. На одном поле в это время были рабочие, они бросились тушить и спасли большую часть урожая. Там сгорело около 25 гектаров. На втором поле, площадь которого около 400 гектаров, конечно, ущерб серьезный. Там никого не было, из-за сырой погоды людям дали выходной. Туда также ударила молния и пшеница загорелась. Потушили, но многое сгорело. Убрать не успели, так как дожди льют постоянно, - рассказали в поселении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб устанавливается.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, пообещали уточнить информацию о происшествии.



