Птицефабрику под Волгоградом заставили рубить лес









Птицефабрику в Городище Волгоградской области через суд обязали соблюдать противопожарную безопасность в лесах.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, компания прокладывает к своим объектам линии электропередач, которые проходят через участки Городищенского участкового лесничества.

- Установлено, что птицеводческой компанией при строительстве линейных объектов (линий электропередач) в границах их охранных зон на арендованных лесных участках меры противопожарного обустройства не принимались, - пояснили в природоохранной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Волгограда с иском обязать компанию исполнять противопожарную безопасность в лесах. Требования прокурора были удовлетворены.

На птицефабрику возложена обязанность провести работы по прокладке и содержанию в безлесном состоянии просеки вдоль и по периметру линейных объектов, которые возводятся на землях лесхоза.



