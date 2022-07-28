Экология

Птицефабрику под Волгоградом заставили рубить лес

Экология 28.07.2022 13:35
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28.07.2022 13:35



Птицефабрику в Городище Волгоградской области через суд обязали соблюдать противопожарную безопасность в лесах.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, компания прокладывает к своим объектам линии электропередач, которые проходят через участки Городищенского участкового лесничества.
 - Установлено, что птицеводческой компанией при строительстве линейных объектов (линий электропередач) в границах их охранных зон на арендованных лесных участках меры противопожарного обустройства не принимались, - пояснили в природоохранной прокуратуре.
Надзорное ведомство обратилось в Центральный районный суд Волгограда с иском обязать компанию исполнять противопожарную безопасность в лесах. Требования прокурора были удовлетворены.
На птицефабрику возложена обязанность провести работы по прокладке и содержанию в безлесном состоянии просеки вдоль и по периметру линейных объектов, которые возводятся на землях лесхоза.

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