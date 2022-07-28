Боролись 4 месяца: в больнице Волгограда скончался пациент с 80% ожогами тела









31-летний мужчина скончался в реанимации ожогового центра волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 спустя четыре месяца после получения страшных ожогов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы.





Как стало известно информагентству, в конце марта житель поселка Привольный Светлоярского района был доставлен с ожогами 3-4 степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей в медучреждение.





Известно, что мужчина, в злополучный вечер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей супругой. Затем он схватил канистру с бензином и чиркнул зажигалкой.





Все это время врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.