Пан или «прапан»: в колонию Камышина пытались пронести баллон с сюрпризом

Оперативники ИК-5 в Камышине пресекли попытку доставки крупной партии запрещенных предметов в газовом баллоне. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по Волгоградской области, газовый баллон предназначался для проведения работ на одном из производственных участков промышленной зоны и был доставлен в учреждение после очередной заправки.





- В ходе реализации оперативной информации на КПП по пропуску транспорта сотрудники исправительной колонии №5 при досмотре газового баллона из-под пропана обнаружили и изъяли 45 средств мобильной связи, 40 зарядных устройств и 11 батарей к ним и две пары наушников, - сообщили в УФСИН по региону.





Все, кто был причастен к организации доставки запрещенных предметов в ИК-5, установлены. К правонарушителям будут приняты меры административного характера.

Добавим, что с орфографией у авторов идеи несанкционированного проноса «запрещенки» очевидные проблемы. Вместо надписи «пропан» белой краской на баллоне выведено слово «прапан». Впрочем, не исключено, что так злоумышленники намекали сотрудникам ИК на то, что содержимое баллона не имеет ничего общего с газом.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области