Экономика

ВТБ запустил пакетное подписание электронных документов «в один клик»

Экономика 27.07.2022 14:28 Новости компаний
0
27.07.2022 14:28 Новости компаний



ВТБ упростил сервис цифрового подписания и хранения документов. Теперь при одновременном оформлении нескольких продуктов или услуг клиент может сразу подписать электронные документы единым пакетом, «в один клик». Это позволит ускорить процесс обслуживания и сэкономить время, проведенное в офисе.

Пакетное подписание электронных документов доступно для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн (версии 16.5 и выше) на устройствах с платформой Android. Для пользователей с операционной системой iOS опция станет доступна в третьем квартале 2022 года.

Все подписанные электронной подписью документы постоянно доступны в разделе «Мои договоры» мобильного приложения или интернет-банка. Их можно в любой момент открыть, скачать, переслать или распечатать. В случае если клиенту для подачи в сторонние организации или в иных личных целях всё же нужен печатный экземпляр документа, то в ближайшее время появится опция заказа заверенной копии изначально цифровой версии.

-Мы совершенствуем процессы обслуживания клиентов, чтобы им было максимально удобно работать с банком. Отказ от бумажного документооборота сокращает время, проведенное в офисе, и является экологичным решением. Мы запустили сервис цифрового подписания два года назад, и за это время он пользуется спросом: более 60% наших клиентов предпочитают оформлять все банковские документы в ВТБ Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Считаем, что в дальнейшем развитие цифровых сервисов будет способствовать росту числа пользователей именно этого формата работы, и их доля к концу 2022 года может достигнуть 80%. Конечная наша цель – стопроцентный переход на безбумажный формат работы, – подчеркнул заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ, вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

ВТБ запустил технологию цифрового подписания документов в конце 2019 года, а в марте 2020 г. тиражировал сервис на всю сеть отделений. При обслуживании клиентов сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка. Все договоры хранятся в электронном архиве банка и в любое время доступны клиенту в специальном разделе ВТБ Онлайн «Мои договоры».

 

 



 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
27.07.2022 16:31
Экономика 27.07.2022 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 14:01
Экономика 27.07.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 13:28
Экономика 27.07.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 11:20
Экономика 27.07.2022 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 10:54
Экономика 27.07.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2022 10:40
Экономика 27.07.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 16:20
Экономика 26.07.2022 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 15:36
Экономика 26.07.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 14:53
Экономика 26.07.2022 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 13:51
Экономика 26.07.2022 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 11:30
Экономика 26.07.2022 11:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 10:06
Экономика 26.07.2022 10:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2022 09:40
Экономика 26.07.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.07.2022 18:40
Экономика 25.07.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2022 18:11
Экономика 25.07.2022 18:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:38
«Дешевле только даром»: в Волгограде цены на капусту рухнули до 13 рублейСмотреть фотографии
18:59
Волгоградские чиновники скрыли доходы на общую сумму более 20 млн рублейСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде оперативно нашли пропавшую днем 7-летнюю девочкуСмотреть фотографии
18:19
В РПН рассказали, с чем связан рост заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
17:22
Путин вспомнил актуальную для Волгоградской области проблемуСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области изменят расписание пригородного поездаСмотреть фотографии
16:51
52-летний волгоградец с болезнью легких умер от коронавирусаСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде вышла из дома и бесследно пропала 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
16:17
Пан или «прапан»: в колонию Камышина пытались пронести баллон с сюрпризомСмотреть фотографии
15:47
Власти Волгограда предложили увековечить память участников СВО на ДонбассеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все судыСмотреть фотографии
15:29
Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая КазанкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Вывезли, но не всё: токсичную свалку в Дубовке подчистят за нерадивым подрядчикомСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде массово эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
14:40
В хуторе Волгоградской области продают хибару с уличным туалетом за 200 миллионовСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде подпольное казино маскировали под кафеСмотреть фотографии
14:08
билайн предлагает скидку 50% на мобильную связь, домашний интернет и ТВСмотреть фотографии
13:56
«Любим и будем любить свою родину»: скандальная группа Little Big отменила концерт в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсудаСмотреть фотографии
13:28
Депутаты Волгоградской облдумы закупают полотенца к победе в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
13:03
«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022Смотреть фотографии
12:25
Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизниСмотреть фотографии
12:22
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицахСмотреть фотографии
11:33
«Горюем и мы, и горожане»: магазин дешевой одежды откроют на Центральном рынке уже в августеСмотреть фотографии
11:05
Матч волгоградского «Ротора» и «Форте» признали рекордным по посещаемостиСмотреть фотографии
10:54
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклистСмотреть фотографии
10:51
«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинахСмотреть фотографии
 