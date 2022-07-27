Массовое ДТП под Волгоградом из-за лихачки на кроссовере попало на видео











Три автомобиля столкнулись в Михайловке по вине водителя кроссовера, которая решила проехать перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, массовая авария произошла накануне вечером. 54-летняя водитель автомобиля Nissan X-Trail, которая ехала со стороны ул. Республиканской в сторону ул. Гоголя, проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Opel Astra. От удара Opel Astra столкнулся с автомобилем Kia и перевернулся.

В результате ДТП пострадали три человека: 35-летняя пассажирка Opel Astra и двое детей 7 и 10 лет из автомобиля Kia. Все пострадавшие госпитализированы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



