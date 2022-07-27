Массовое ДТП под Волгоградом из-за лихачки на кроссовере попало на видео

Происшествия 27.07.2022 10:09
0
27.07.2022 10:09
Три автомобиля столкнулись в Михайловке по вине водителя кроссовера, которая решила проехать перекресток на красный сигнал светофора.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, массовая авария произошла накануне вечером. 54-летняя водитель автомобиля Nissan X-Trail, которая ехала со стороны ул. Республиканской в сторону ул. Гоголя, проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем Opel Astra. От удара Opel Astra столкнулся с автомобилем Kia и перевернулся.
В результате ДТП пострадали три человека: 35-летняя пассажирка Opel Astra и двое детей 7 и 10 лет из автомобиля Kia. Все пострадавшие госпитализированы.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгограде вслед за торговыми центрами эвакуировали и все суды27.07.2022 15:40
Происшествия 27.07.2022 15:40
В Волгограде массово эвакуируют торговые центры27.07.2022 15:14
Происшествия 27.07.2022 15:14
Каракурты с начала лета покусали уже 12 жителей Волгоградской области27.07.2022 12:22
Происшествия 27.07.2022 12:22
В Волгограде после ДТП с трактором скончался 52-летний мотоциклист27.07.2022 10:52
Происшествия 27.07.2022 10:52
Водитель в реанимации: в Волгограде мотоциклист при обгоне врезался в ковш трактора27.07.2022 10:25
Происшествия 27.07.2022 10:25
Неизвестный паук укусил школьника на турбазе под Волгоградом: ребенок в больнице27.07.2022 10:22
Происшествия 27.07.2022 10:22
Под Волгоградом машина с мертвым водителем влетела в скутер27.07.2022 10:04
Происшествия 27.07.2022 10:04
В Волгоградской области чабан попал в больницу после удара электрическим током27.07.2022 09:31
Происшествия 27.07.2022 09:31
Под Волгоградом пенсионер сорвался с высоты на глазах у близких26.07.2022 21:02
Происшествия 26.07.2022 21:02
«Три дня назад пытались поджечь»: хозяин сгоревшего под Волгоградом Lexus обратился в полицию26.07.2022 19:33
Происшествия 26.07.2022 19:33
Руководство филиала ВолгГТУ в Камышине экономило на студентах-сиротах26.07.2022 17:18
Происшествия 26.07.2022 17:18
Житель Волгоградской области угнал и сжег «семерку»26.07.2022 15:12
Происшествия 26.07.2022 15:12
Под Волгоградом на видео попал возможный поджигатель Lexus26.07.2022 12:56
Происшествия 26.07.2022 12:56
Охотники за металлом украли рельсы на станции Бекетовская в Волгограде26.07.2022 11:41
Происшествия 26.07.2022 11:41
Под Волгоградом ночью вспыхнули Lexus и Hyundai26.07.2022 11:03
Происшествия 26.07.2022 11:03