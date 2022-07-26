Под Волгоградом на видео попал возможный поджигатель Lexus

На камеры уличного видеонаблюдения в Волжском Волгоградской области попал возможный поджигатель иномарки Lexus IS250. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня ночью.

— Сигнал о возгорании поступил в 02.25, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В Волжском горели автомобили Lexus IS250 2005 года выпуска на площади в 10 квадратных метров.

По уточненным сведениям областного главка МЧС, огонь уничтожил и часть иномарки Hyundai Santa Fe. Расчетами 32-й пожарно-спасательной части горение ликвидировано в 02.42. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара установит экспертиза.

Однако на кадрах отчетливо различим некий неизвестный. Человек совершает непонятные манипуляции у дорогого автомобиля, после чего последний загорается. Предположительный поджигатель поспешно ретируется с места происшествия.

Фото и видео: Powernet

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