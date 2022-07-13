Житель Волгоградской области из ненависти поджег машину соседа

Происшествия 13.07.2022 13:20
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13.07.2022 13:20
По подозрению в поджоге в Камышинском районе старого автомобиля «ВАЗ-2102» задержан 63-летний местный житель.
В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что мужчина, который уже был ранее судим, из-за неприязненных отношений с соседом повредил его машину, припаркованную у дома.
Сообщение о пришествии поступило накануне, 12 июля, от 35-летнего владельца пострадавшего автомобиля. Оперативники установили, что преступление совершил сосед, с которым мужчина в очередной раз поссорился.
- Столкнувшись на улице, они вновь затеяли ссору между собой, которая переросла в потасовку, в процессе которой заявитель нанес оппоненту удар монтировкой. После этого мужчины разошлись по домам. Однако подозреваемый с целью досадить потерпевшему, через некоторое время подошел к автомашине последнего, разбил переднее боковое стекло и полив салон принесенным с собой бензином, поджёг, после чего скрылся, - сообщили в региональном главке МВД.
Пожарные расчеты потушили пламя, но машине был нанесен существенный ущерб, сумма уточняется. Поджигатель сознался в содеянном.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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