Житель Волгоградской области из ненависти поджег машину соседа









По подозрению в поджоге в Камышинском районе старого автомобиля «ВАЗ-2102» задержан 63-летний местный житель.













В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что мужчина, который уже был ранее судим, из-за неприязненных отношений с соседом повредил его машину, припаркованную у дома.













Сообщение о пришествии поступило накануне, 12 июля, от 35-летнего владельца пострадавшего автомобиля. Оперативники установили, что преступление совершил сосед, с которым мужчина в очередной раз поссорился.

- Столкнувшись на улице, они вновь затеяли ссору между собой, которая переросла в потасовку, в процессе которой заявитель нанес оппоненту удар монтировкой. После этого мужчины разошлись по домам. Однако подозреваемый с целью досадить потерпевшему, через некоторое время подошел к автомашине последнего, разбил переднее боковое стекло и полив салон принесенным с собой бензином, поджёг, после чего скрылся, - сообщили в региональном главке МВД.

Пожарные расчеты потушили пламя, но машине был нанесен существенный ущерб, сумма уточняется. Поджигатель сознался в содеянном.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



