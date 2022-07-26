Под Волгоградом ночью вспыхнули Lexus и Hyundai

Происшествия 26.07.2022 11:03
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26.07.2022 11:03
Две иномарки сгорели ночью в городе Волжском Волгоградской области. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобилей поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 02:25.
- Горели автомобили Lexus LS250 2005 года выпуска на площади 10 кв.м. и Hyundai Santa Fe 2015 года выпуска на площади 0.5 кв.м., - сообщили в управлении.
Автомобили пожарным расчетам удалось потушить за 17 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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