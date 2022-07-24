Лихач на иномарке раскурочил трактор в ДТП в Волгоградской области









Авария с участием легкового автомобиля и трактора «МТЗ-80» произошла ночью в Руднянском районе Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, виновником ДТП стал 25-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat». Молодой человек, двигаясь по автодороге «Жирновск-Вешенская», на 22 км столкнулся с трактором, который следовал в попутном направлении.













Авария произошла из-за того, что водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию до трактора, который находился впереди.

В результате травму получил 53-летний водитель «МТЗ-80», но от госпитализации отказался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



