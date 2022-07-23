







Волгоградский «Ротор» в воскресенье, 24 июля домашним матчем против «Форте» из Таганрога откроет свой очередной футбольный сезон 2022-2023 годов. Сине-голубые проведут его в первенстве второй лиги. С каким настроем подходит «Ротор» к старту первенства и какие ожидания затаили болельщики сине-голубых? ИА «Высота 102» проанализировало ситуацию в клубе, сложившуюся после вылета из ФНЛ.





Весь прошлый сезон, который волгоградцы провели в ФНЛ, обернулся для клуба и его поклонников полной катастрофой. Перед стартом чемпионата 2021-2022 перед командой стояла задача быстрого возвращения в российскую премьер-лигу. Однако в конечном итоге «Ротор», имевший второй по общей стоимости состав во всей лиге, завершил чемпионат на 18-ом месте, одержав всего 8 побед в 38-и встречах.













Ожидаемо, что после такого провального результата в руководстве клуба и команды последовали кадровые перестановки. Многолетний генеральный директор «Ротора» Андрей Рекеченский, который работал в клубе с момента его возрождения в 2015-ом году, был уволен. Также минувшей зимой пост спортивного директора оставил Эдуард Панасюк. Именно этих двух функционеров волгоградская общественность считает одними из главных виновников в провальных выступлении команды. Через «Ротор» в течение нескольких лет прошли десятки футболистов, главные тренеры команды сменялись с периодичностью раз в полгода. Эта бесконечная текучка ожидаемо закончилась крахом.





В итоге на данный момент в «Роторе» ещё не назначен новый гендиректор. Его обязанности временно исполняет Павел Никитин, работавший до этого заместителем руководителя клуба по безопасности. А вот должность спортивного директора занял Фёдор Щербаченко. 59-летний специалист ранее уже работал в «Роторе» в сезоне 2013-2014, занимая пост главного тренера. Несмотря на то, что в том сезоне сине-голубые заняли всего лишь 15-ое место в первенстве ФНЛ, Щербаченко успел оставить о себе добрую память у волгоградских болельщиков. После ухода из клуба он поддерживал связь с некоторыми фанатами клуба и следил за результатами команды. Поэтому возвращение Щербаченко в «Ротор» поклонники сине-голубых восприняли с оптимизмом.













Наставником волгоградской команды стал 38-летний российский специалист Алексей Стукалов. Именно его кандидатуру на должность главного тренера предложил Фёдор Щербаченко. По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым» у Стукалова, который провел весь прошлый сезон на посту наставника Уфы в премьер-лиге, были предложения повыгоднее в финансовом плане, а также на руках имелись варианты с работой в командах ФНЛ. А у самого молодого тренера были амбиции как можно скорее вернуться к работе в элитном российском дивизионе.







Однако одним из главным факторов при принятии решения о приходе в «Ротор» для Стукалова стал тот факт, что в 1990-х годах в волгоградской команде работал его отец, известный российский тренер Борис Стукалов. Он трудился в тренерском штабе легендарного наставника «Ротора» Виктора Прокопенко. И Алексей, который лично наблюдал за матчами с трибун старого Центрального стадиона, запомнил красивую игру той знаменитой команды и отличную атмосферу на арене, создаваемую волгоградскими фанатами. Стукалов рассчитывает повторить успех того периода. В своём первом интервью клубной пресс-службе он заявил, что надеется через 3 года выйти с командой в российскую премьер-лигу и увидеть на трибунах «Волгоград Арены» полную заполняемость в 40 тысяч болельщиков.













Руководство «Ротора» ставит амбициозные задачи перед новой командой. Это, прежде всего, возвращение за один сезон в первую лигу. Но при этом Стукалов сразу предупредил общественность, что не стоит ждать моментальных победных результатов от «Ротора», так как лишь три футболиста остались в коллективе из прошлогоднего состава. И новому составу потребуется время на адаптацию в новой лиге, а также игрокам нужно время, чтобы сыграться друг с другом.







Привычная ситуация для «Ротора» последних лет, когда в межсезонье, по сути, приходится обновлять большую часть команды. Однако новое руководство вряд ли может нести ответственность за сложившееся положение дел. Оно само было поставлено в такие тяжелые условия, когда игроков пришлось подписывать в кратчайшие сроки, чтобы они успели пройти хоть какую-то часть предсезонной подготовки в волгоградском коллективе.







На данный момент «Ротор» внёс в заявку на сезон 21 футболиста. Из новичков можно выделить несколько интересных игроков. Большие надежды болельщики сине-голубых возлагают на нападающего Артёма Максименко, которого взяли в аренду из клуба РПЛ «Урал». Этот 24- летний футболист отлично знаком с Алексеем Стукаловым, с которым они пересекались в московском "Велесе" несколько лет назад. Именно главный тренер «Ротора» помог раскрыться Максименко, что позволило молодому футболисту отправиться на повышение в клуб элитного дивизиона из Екатеринбурга. Также Стукалов вместе с Щербаченко смогли после долгих переговоров уговорить полузащитника Максима Мартусевича, выступавшего в минувшем чемпионате первой лиги за СКА Хабаровск, присоединиться к волгоградской команде.















Основным вратарём «Ротора», скорее всего, станет один из самых перспективных голкиперов России Никита Кокарев, перешедший из «Краснодара-2». За оборону в предстоящем сезоне будут отвечать бывшие игроки «Томи» Сергей Зуйков и Сергей Обивалин. Они на протяжение нескольких последних лет успешно выступали на уровне ФНЛ. Также в «Ротор» перешёл молодой защитник Никита Кармаев, взятый в аренду из «Ахмата», который выступает в РПЛ. Также Кармаев является футболистом молодёжной сборной России.







Помимо этого, в команду вернулся Илья Мартынов, который играл за сине-голубых в прошлом сезоне. Именно эти футболисты должны составить фундамент новой команды, которой предстоит решать высокие задачи. Отметим, что с этого сезона руководство волгоградского клуба отказалось от массового нахождения в коллективе нескольких игроков одного агента одновременно. Также сине-голубые перестали платить завышенные зарплаты всем своим игрокам. Большую часть оклада составляют теперь премии и бонусы за достижение личных и командных достижений.







Отдельно стоит отметить, что «Ротор» не забывает и местных футболистов. Ещё в 2016 году губернатор Андрей Бочаров ставил перед прошлым руководством клуба задачу, чтобы в клубе выступали исключительно воспитанники волгоградского футбола. На данный момент в заявке команды находится 6 игроков, которых можно отнести к таковым. Например. вратарь Николай Нелюбов и защитник Глеб Шильников провели прошлый сезон в «Роторе-2». Также в коллектив сине-голубых вернулся Сергей Михайлов, который играл за академию и вторую команду волгоградского клуба в сезоне 2018-2019. Им тренерский штаб основной команды дал шанс проявить себя на предсезонных сборах, которым они успешно воспользовались и получили возможность заключить полноценный контракт.















Также можно выделить возвращение опытного футболиста Олега Алейника. Это уже его четвёртый приход в «Ротор» по ходу карьеры. Прошлый сезон 33-летний полузащитник провёл в «Балтике», которая выступала в ФНЛ. Алейник является выпускником волгоградского училища олимпийского резерва. Как, кстати и другой новичок сине-голубых Ризван Ахмедханов. Он несколькими годами ранее выступал также за волжскую «Энергию» и камышинский «Текстильщик. И в целом Ахмедханов имеет большой и многолетний опыт выступления за различные команды второй лиги.







Отдельно стоит выделить подписание долгосрочного договора с Павлом Трифоновым, 18-летним футболистом молодёжного состава «Спартака», в системе которого тот провёл последние пять лет после переезда в Москву из Волгограда. Болельщики сине-голубых со стажем могут вспомнить, что в 2000-ом году в «Ротор» перешёл однофамилец Павла Олег Трифонов. Его трансферу из ставропольского «Динамо» поспособствовал как раз Борис Стукалов, который дал положительную характеристику 18-летнему полузащитнику. Впоследствии он провёл за волгоградцев более 100 матчей и его добрым словом до сих пор вспоминают волгоградские болельщики.







Напомним, в предсезонных товарищеских матчах сине-голубые одержали четыре победы. Были повержены «Алания-2», «Енисей-2», «Динамо» Ставрополь и «Спартак Нальчик» с общим счётом 13:0. Единственное поражение «Ротору» нанесли "Ессентуки" со счётом 3:1. Ещё один поединок волгоградский коллектив завершил вничью 1:1. Соперником был «Машук - КМВ».







В группе второй лиги, в которую попали волгоградцы, в общей сложности выступят 14 клубов. Команды сыграют традиционные два круга, после чего занявшие 6 мест по итогам 26 туров разыграют между собой первое место по итогам всего чемпионата, позволяющее подняться на дивизион выше по итогам сезона.







Основными конкурентами «Ротора» в борьбе за чемпионство по силе состава и тренерского штаба многие эксперты считают такие команды, как «Чайка» из Песчанокопска, СКА Ростов и «Форте».















Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что «Ротору» в этом сезоне точно будет непросто. Предстоит проделать большой объём работы. Помимо того, что команде необходимо достичь нужного результата в игровом плане, нужно ещё и вернуть доверие болельщиков. Руководство сине-голубых уже делает первые шаги в этом направлении. Во время нахождения на сборах в Кисловодске и Лермонтове Фёдор Щербаченко на регулярной основе давал комментарии в клубных соцсетях, оповещая поклонников об актуальных новостях из стана команды. А 21 июля «Ротор» провёл открытую тренировку на "Волгоград-Арене", который станет домашним для него в этом сезоне. Болельщики сопровождали представление каждого новичка и члена тренерского штаба аплодисментами, а также изредка выкрикивали ободряющие заряды в поддержку команды по ходу занятия. Теперь осталось сохранить это позитивное единение между командой и преданными поклонниками сине-голубых. И лучше всего в этом помогут победы волгоградского клуба. Ведь болельщики, как родители, пожурившие непослушное дитя, поругали клуб за прошлые неудачи, да и простили, продолжая надеяться на лучшее.







Иван Тюгаев





Фото СК "Ротор" VK

