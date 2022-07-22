Расследования

В Волгограде 17-летнему подростку грозит срок за аферу с банкоматом

Расследования 22.07.2022 17:06
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22.07.2022 17:06


Прокуратура Центрального района Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который провернул аферу с банкоматом в одном из отделений банка. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, за такую «шалость» подростку предусмотрена реальный срок. 

– 12 марта 2022 года молодой человек, введя в заблуждение сотрудника банка о технической неисправности банкомата при проведении финансовой операции, незаконно получил денежные средства в размере 7 900 рублей, – рассказала представитель прокуратуры информагентству. – Противоправные действия оперативно были пресечены службой безопасности, о чем сообщено в правоохранительные органы.

Вину в содеянном молодой человек полностью признал. Ущерб банку возместили его родители. В качестве максимального наказания подростку грозит до 3 лет лишения свободы (ст.159.3 УК РФ).  

Прокуратура региона обращает внимание на то, что за такой вид мошенничества могут быть привлечены лица, достигшие 16-летнего возраста. Если еще нет 16-ти лет, то за подобные деяния применяется комплекс профилактических мер, в том числе постановка несовершеннолетнего на учет.

Также в ведомстве предупреждают родителей юных волгоградцев о том, что на данный момент в интернете появились десятки видеороликов, где объясняются различные схемы по данному виду мошенничества. Волгоградцам рекомендуют провести беседы с детьми и предупредить о последствиях. 

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