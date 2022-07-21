В Волгоградской области утонул 44-летний мужчина

В Чернышковском районе Волгоградской области накануне утонул 44-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», трагический инцидент произошел накануне в рабочем поселке Чернышковский.
— Мужчина утонул в реке Цимла примерно в 16.30, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Происшествие случилось в 100 метрах южнее улицы Молодежной поселка Чернышковский.
Известно, что мужчина пошел освежиться в реку и вскоре исчез под водой. Тело погибшего не обнаружено. В областную службу спасения направлена заявка на проведение поисковых работ.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
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