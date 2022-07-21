Происшествия

В Волгоградской области утонул 44-летний мужчина

Происшествия 21.07.2022 09:38
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21.07.2022 09:38

 

В Чернышковском районе Волгоградской области накануне утонул 44-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», трагический инцидент произошел накануне в рабочем поселке Чернышковский. 

— Мужчина утонул в реке Цимла примерно в 16.30, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Происшествие случилось в 100 метрах южнее улицы Молодежной поселка Чернышковский. 

Известно, что мужчина пошел освежиться в реку и вскоре исчез под водой. Тело погибшего не обнаружено. В областную службу спасения направлена заявка на проведение поисковых работ.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

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