Стали известны подробности об утонувшем под Волгоградом мужчине

В Чернышковском районе Волгоградской области ищут тело утонувшего накануне 44-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший в компании со знакомыми отдыхал на берегу.
— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству заместитель руководителя Суровикинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Анатолий Домме. — Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что отдыхавшие у воды мужчины употребляли спиртное. Один из них решил освежиться в реке. Местный житель исчез под водой и больше не вынырнул. Происшествие случилось в 100 метрах южнее улицы Молодежной в поселке Чернышковский.
К поисковым работам привлечены специалисты Нижнечирской поисково-спасательной станции.
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