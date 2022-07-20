







Полицейские раскрыли недостачу спортивной одежды в волгоградском клубе «Ротор», сообщает ИА «Высота 102».

- 18 июля 2022 года в полицию обратился директор одного из спортивных клубов города Волгограда и сообщил, что в офисе была обнаружена недостача спортивной одежды футболистов с логотипом команды, - прокомментировали информацию в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к этому причастен 65-летний охранник ЧОПа, который имел доступ ко всем помещениям офиса. В течение полутора месяцев он совершал кражи спортивного обмундирования и сбывал его фанатам через сайт бесплатных объявлений. Мужчину задержали, он сознался в содеянном.

Оперативникам удалось установить местонахождение части проданного имущества и изъять его.

Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По данным информагентства, охранник выносил спортивную форму футболистов из офиса «Ротора», который расположен на улице Кубинской.



