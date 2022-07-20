Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать внутри мясного корпуса, часть которого обрушилась этим утром. Напомним, что ЧП произошло на «Народной ярмарке» в Дзержинском районе. В настоящее время продавцы уцелевших прилавков пытаются вывезти товар с обесточенной торговой площадки.





По словам корреспондента информагентства, рухнула одна из кирпичных стен здания, возле которой в этот момент находились торговцы и покупатели. По предварительным данным, обрушение произошло из-за проводившихся строительных работ.

– Все произошло около 10 утра, – говорят продавцы, которые под присмотром спасателей в эти минуты пытаются собрать и вывезти на хранение уцелевший товар. – В какой-то момент люди заметили, что стена накренилась и успели, слава Богу, отбежать. Никто не пострадал.





Продавцы пострадавших прилавков подсчитывают ущерб.

– Мальчишки, тут столько горя! Какие могут быть комментарии? Хорошо, что никого не убило, – сказала одна из продавцов.





Напомним, что по сведениям администрации Волгограда, обрушение произошло на частной территории. Торговыми рядами на улице Исторической владеет ООО «Народная ярмарка». В компании уже подтвердили, что обрушение произошло в следствие проводившихся здесь строительных работ.





Всех покупателей, сообщает ИА «Высота 102», в этот час у ворот ярмарки разворачивают домой. Администрация рынка объявила санитарный день. На месте работают представители экстренных служб.







