Происшествия

«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке Волгограда

Происшествия 20.07.2022 14:06
0
20.07.2022 14:06


Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось побывать внутри мясного корпуса, часть которого обрушилась этим утром. Напомним, что ЧП произошло на «Народной ярмарке» в Дзержинском районе. В настоящее время продавцы уцелевших прилавков пытаются вывезти товар с обесточенной торговой площадки. 


По словам корреспондента информагентства, рухнула одна из кирпичных стен здания, возле которой в этот момент находились торговцы и  покупатели. По предварительным данным, обрушение произошло из-за проводившихся строительных работ. 

– Все произошло около 10 утра, – говорят продавцы, которые под присмотром спасателей в эти минуты пытаются собрать и вывезти на хранение уцелевший товар. – В какой-то момент люди заметили, что стена накренилась и успели, слава Богу, отбежать. Никто не пострадал.


Продавцы пострадавших прилавков подсчитывают ущерб. 

– Мальчишки, тут столько горя! Какие могут быть комментарии? Хорошо, что никого не убило, – сказала одна из продавцов. 


Напомним, что по сведениям администрации Волгограда, обрушение произошло на частной территории. Торговыми рядами на улице Исторической владеет ООО «Народная ярмарка».  В компании уже подтвердили, что обрушение произошло в следствие проводившихся  здесь строительных работ. 


Всех покупателей, сообщает ИА «Высота 102», в этот час у ворот ярмарки разворачивают домой. Администрация рынка объявила санитарный день. На месте работают представители экстренных служб. 



Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
20.07.2022 13:34
Происшествия 20.07.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 11:39
Происшествия 20.07.2022 11:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 11:29
Происшествия 20.07.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 10:51
Происшествия 20.07.2022 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 10:30
Происшествия 20.07.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2022 09:55
Происшествия 20.07.2022 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 18:23
Происшествия 19.07.2022 18:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 15:57
Происшествия 19.07.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 14:55
Происшествия 19.07.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 12:47
Происшествия 19.07.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 11:50
Происшествия 19.07.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 09:34
Происшествия 19.07.2022 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 09:13
Происшествия 19.07.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 08:36
Происшествия 19.07.2022 08:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 07:54
Происшествия 19.07.2022 07:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Пойму реки Царицы в Волгограде хотят наполнить водойСмотреть фотографии
14:36
Погибла пшеница и подсолнечник: в Камышине озвучили новые потери от градаСмотреть фотографии
14:06
«Мальчишки, тут столько горя!»: опубликованы фото обвалившегося корпуса на рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеровСмотреть фотографии
11:39
СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»Смотреть фотографии
11:29
РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пациент умер после падения со второго этажа психбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом во время конфликта между двумя братьями подстрелили третьегоСмотреть фотографии
10:51
Массовое ДТП произошло под Волгоградом из-за недомогания водителяСмотреть фотографии
10:32
«Уехала с детьми домой»: пропавшую с двумя девочками няню нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
На горчичном поле под Волгоградом сгорел американский комбайнСмотреть фотографии
10:20
Волгоградцы выстроились в очередь за едой «Вкусно – и точка»Смотреть фотографии
09:55
В Волжском в машине нашли разложившийся труп женщиныСмотреть фотографии
09:31
Волгоградская область удвоила объемы собранной пшеницыСмотреть фотографии
09:03
Чиновники стали первыми посетителями «Вкусно – и точка» в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:49
Еще одна бригада волгоградских медиков отправилась в ЛНРСмотреть фотографии
08:28
В Волжском 5-летняя и 9-летняя девочки пропали вместе с нянейСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде устраивают смотрины бездомных животныхСмотреть фотографии
07:01
«Как на пороховой бочке»: волгоградцы боятся не выбраться из огня в случае пожара в Вишневой балкеСмотреть фотографии
06:16
Волгоградец застрял в Москве после погрома на Курском вокзалеСмотреть фотографии
21:27
В Волгоградской области 20 июля прервется радиосигналСмотреть фотографии
20:58
В Волжском ограничат продажу алкоголя на три дняСмотреть фотографии
20:29
Главный офис администрации Волгоградской области обработают от членистоногихСмотреть фотографии
20:08
Билеты на матч волгоградского «Ротора» подешевели до 50 рублейСмотреть фотографии
19:54
«Чтобы было светло и тепло»: в Волгоградской области догазифицируют 10 тысяч домовСмотреть фотографии
19:30
«Меня нагло обманули»: волгоградка, потерявшая в ДТП с КАМАЗом сына и мать, обвинила в афере юристаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волжском глава стройфирмы спрятал от налоговой 13,7 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде отца-садиста осудят за систематические избиения усыновленного мальчикаСмотреть фотографии
 