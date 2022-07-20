Мясной корпус частично обрушился на Народной ярмарке в Волгограде









В Волгограде сегодня, 20 июля, в Дзержинском районе произошло частичное обрушение здания, расположенного на Народной ярмарке по улице Исторической. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» , по предварительным данным в результате инцидента никто из покупателей и продавцов не пострадал.

В администрации Волгограда факт происшествия подтвердили, заявив, правда, что не имеют отношения к данному рыночному комплексу.

– Рыночный торговый комплекс принадлежит ООО «Народная ярмарка» и располагается на земельном участке, находящимся в частной собственности, – прокомментировали в мэрии Волгограда. – По информации собственника, во время проведения строительных работ на торцевой части здания продовольственного корпуса произошло падение фрагментов строительных конструкций.



По сведениям горадмина, на место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб и администрации Дзержинского района.

– В месте проведения работ торговые прилавки не располагались, – уточняют в мэрии.





Добавим, что администрация рынка после обрушения здания приняла решение о закрытии ярмарки, объявив условный санитарный день. По сведения ИА «Высота 102» , сейчас на территорию рынка никого не пускают. По словам продавцов, около 10.00 сегодня на ярмарке произошло отключение электричества, воды также нет.

– Обрушение произошло в мясном корпусе, – рассказали торговцы. – В этот момент там находились люди. Но когда они увидели, что конструкции дали крен, слава Богу, успели отпрянуть в сторону.

Видео: Александр Хрестинин, ВКонтакте