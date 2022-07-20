Волгоградец застрял в Москве после погрома на Курском вокзале





Житель Волгоградской области задержан столичной транспортной полицией за погром в поезде на Курском вокзале. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина, приехавший несколько месяцев назад в Москву на заработки, пробрался в вагон на ночевку, а утром вышел через окно. Полицейские опубликовали видео происшествия.

– В пункте экипировки составов неизвестный в вагоне скоростного электропоезда выбил стеклопакет автоматической двери. Сумма ущерба составила свыше 70 тысяч рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в московском метро задержали подозреваемого. Им оказался житель Волгоградской области 1985 года рождения, – сообщили СМИ в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. – Мужчина пояснил, что в столице трудится в рабочем доме, где и проживает. На Курском вокзале, оставшись не замеченным службой транспортной безопасности, он проник в пустой состав, направлявшийся в депо, чтобы поспать. Отдохнув, попытался выйти из электропоезда, но открыть дверь не смог, поэтому нашёл металлический предмет в вагоне, выбил им стеклопакет, выбрался на улицу и скрылся.

Дату, когда волгоградец устроил погром, полицейские не называют. Но, судя по кадрам, произошел инцидент в начале года. Таким образом, на поиск волгоградца сотрудникам УТ МВД России по ЦФО потребовалось несколько месяцев. В отношении жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело.

– Дознанием ЛУ МВД России на станции Москва – Курская в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В данный момент он находится под подпиской о невыезде, – уточняют в пресс-службе управления.

Фото и видео: УТ МВД России по ЦФО