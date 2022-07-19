В Волгограде отложили обновление памятника Т-34

На электронные торги по восстановлению танка-памятника Т-34, установленного на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, не подано ни одной заявки. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне аукцион по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения признан несостоявшимся.





— Победителю конкурса предстоит восстановить основание и облицовку постамента, очистить поверхность боевой машины, загрунтовать и выполнить ее покраску, — поясняли в пресс-службе мэрии Волгограда. — Помимо этого, специалисты должны привести в порядок прилегающую к памятнику площадку —заменить существующую брусчатку на площади около 150 квадратных метров и бордюрный камень.





Как уточнили в пресс-службе городской администрации, особое внимание подрядчик уделит озеленению. Зеленую зону обещают украсить саженцами бирючины и голубых елей, а по периметру участка высадить кизильник. На площади более 350 «квадратов» планируют уложить газон.

Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составила 4 246 070 рублей. Срок окончания работ — до 1 ноября 2022 года.





Ранее информагентство сообщало, в каком состоянии находится объект культурного наследия. Если издалека создается хоть какая-то иллюзия благополучия, то приблизившись к памятнику, можно легко заметить отколотые гранитные плиты по периметру постамента, зеленый мох в местах соединений тяжелых элементов и трещины на фасаде.





Как пояснили в горадмине в ответ на запрос ИА «Высота 102», текущее содержание территорий, прилегающих к памятным местам, проводится специалистами МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» на регулярной основе, а вскоре объект культурного наследия ожидает реконструкция.





Памятник танку Т-34, посвященный боевым и трудовым подвигам рабочих тракторного завода в годы Великой Отечественной войны, установили в 1944 году. Объект культурного наследия на протяжении долгого периода фактически был ничейным. За его состоянием следили сотрудники тракторного завода, пока памятник не перевели на баланс мэрии города-героя.

Фото: Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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