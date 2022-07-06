Общество

В Волгограде к 1 ноября восстановят танк-памятник Т-34

Общество 06.07.2022 12:42
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06.07.2022 12:42


В Тракторозаводском районе Волгограда разрушается постамент танка-памятника Т-34, установленного на площади Дзержинского. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 6 июля, мэрия объявила аукцион на проведение работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения.


Если издалека со стороны проспекта имени В. И. Ленина памятник еще создает иллюзию хоть какого-то порядка, то при приближении перед глазами предстает довольно печальное зрелище — отколотые гранитные плиты по периметру постамента, зеленый мох в местах соединений тяжелых элементов и трещины на фасаде.


В ответ на запрос ИА «Высота 102» о столь плачевном состоянии легендарного памятника, в горадмине ответили, что текущее содержание территорий, прилегающих к памятным местам, проводится специалистами МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района» на регулярной основе, а вскоре объект культурного наследия ожидает реконструкция. 


— Победитель конкурса восстановит основание и облицовку постамента, очистит поверхность боевой машины, загрунтует и выполнит ее покраску, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда. — Помимо этого, специалистами будет приведена в порядок прилегающую к памятнику площадка — подрядчик заменит существующую брусчатку на площади около 150 квадратных метров и бордюрный камень. 


Как уточнили в горадмине, особое внимание уделят озеленению. Зеленую зону украсят саженцы бирючины и голубых елей, а по периметру участка высадят кизильник. На площади более 350 «квадратов» уложат газон. 

Памятник является объектом культурного наследия, а это значит, что к его восстановлению допустят организацию, имеющую соответствующую лицензию.


Как уточнили в городской администрации, ранее подрядчик, отобранный по результатам конкурса, уже разработал проектно-сметную документацию. 

— Масштабный проект по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области является частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы, — заявили в пресс-службе администрации Волгограда. 


Согласно данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 4 246 070 рублей. Срок окончания работ — до 1 ноября 2022 года. Интересанты могут подать заявки до 15 июля. 


Памятник танку Т-34, посвященный боевым и трудовым подвигам рабочих тракторного завода в годы Великой Отечественной войны, установили в 1944 году. Объект культурного наследия на протяжении долгого периода фактически был ничейным. За его состоянием следили сотрудники тракторного завода, пока памятник не перевели на баланс мэрии города-героя.  

Фото: Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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