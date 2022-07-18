Общество 18.07.2022 14:58
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18.07.2022 14:58
Несостоявшимся признан электронный аукцион на реставрацию братской могилы на проспекте Металлургов в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги закупки с начальной ценой 4 411 967 рублей.
– Не подано ни одной заявки, – такая причина указана в итоговом протоколе.
Подрядчика искали для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Братская могила, в которой похоронены войны 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда». Монумент расположен на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе.
Ранее сообщалось, что в июле 2021 года судом на городскую администрацию была возложена обязанность выделить МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» денежные средства на ремонт этого объекта культурного наследия.
Иск подавала прокуратура. В ходе осмотра было выявлено неудовлетворительное состояние памятника, который находится в оперативном управлении МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда».
В мэрии сообщили, что памятник является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому к его реставрации может быть допущена только специализированная организация. Победитель конкурса должен был восстановить сам памятник, выполненный в виде приспущенного знамени с изображением ордена Великой Отечественной войны в центре, а также площадку у подножия памятника, лестницы и ограждения. На прилегающей территории планировалось высадить саженцы рябины и уложить газон.
Работы запланированы в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области к 80-летию Сталинградской Победы.
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