Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в Волгограде

Происшествия 19.07.2022 09:34
0
19.07.2022 09:34
Трое малышей и один подросток 13 лет в Волгоградской области госпитализированы с термическими ожогами, которые они получили по недосмотру родителей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в Дзержинском районе Волгограда с обожженными ногами был госпитализирован 11-месячный мальчик. По предварительной информации, родители упустили из вида малыша, который опрокинул чайник с кипятком. Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи №25.
Аналогичный случай произошел с 2-летней жительницей села Лог Иловлинского района. Девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенка доставили в Волгоград в детское ожоговое отделение 25-ой больницы.
Двухлетняя девочка из поселка Первомайский Среднеахтубинского района получила термические ожоги при розжиге костра. Где в это время были родители малышки - непонятно. У ребенка обожжена нога. Девочку привезли на лечение в волгоградскую больницу.
13-летнему подростку из Фролово лечат от ожогов лица и рук, которые он получил, бросив бутылку с ацетоном в костер. По предварительным данным, бросок у семиклассника не задался. Он случайно облил себя этой горючей жидкостью, которая воспламенилась.
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и вилами19.07.2022 14:55
Происшествия 19.07.2022 14:55
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автомата19.07.2022 12:47
Происшествия 19.07.2022 12:47
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилой19.07.2022 11:50
Происшествия 19.07.2022 11:50
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицо19.07.2022 09:13
Происшествия 19.07.2022 09:13
Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в Волгограде19.07.2022 08:36
Происшествия 19.07.2022 08:36
В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибами19.07.2022 07:54
Происшествия 19.07.2022 07:54
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре Волгограда18.07.2022 19:18
Происшествия 18.07.2022 19:18
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибших18.07.2022 17:33
Происшествия 18.07.2022 17:33
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажа18.07.2022 17:27
Происшествия 18.07.2022 17:27
«Теперь и без яблок»: ливень и ураган в Волгоградской области побили фруктовые сады18.07.2022 13:56
Происшествия 18.07.2022 13:56
В реанимации спасают водителя, пострадавшего в ДТП с поездом18.07.2022 13:52
Происшествия 18.07.2022 13:52
Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали 4 человека18.07.2022 12:54
Происшествия 18.07.2022 12:54
Волгоградца арестовали за пьяную стрельбу на улице18.07.2022 11:41
Происшествия 18.07.2022 11:41
Рабочий погиб в массовом ДТП с участием фургонов под Волгоградом18.07.2022 10:50
Происшествия 18.07.2022 10:50
В Волгоградской области женщина потушила загоревшийся от молнии дом18.07.2022 09:51
Происшествия 18.07.2022 09:51