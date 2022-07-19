Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в Волгограде









Трое малышей и один подросток 13 лет в Волгоградской области госпитализированы с термическими ожогами, которые они получили по недосмотру родителей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в Дзержинском районе Волгограда с обожженными ногами был госпитализирован 11-месячный мальчик. По предварительной информации, родители упустили из вида малыша, который опрокинул чайник с кипятком. Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи №25.

Аналогичный случай произошел с 2-летней жительницей села Лог Иловлинского района. Девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенка доставили в Волгоград в детское ожоговое отделение 25-ой больницы.

Двухлетняя девочка из поселка Первомайский Среднеахтубинского района получила термические ожоги при розжиге костра. Где в это время были родители малышки - непонятно. У ребенка обожжена нога. Девочку привезли на лечение в волгоградскую больницу.

13-летнему подростку из Фролово лечат от ожогов лица и рук, которые он получил, бросив бутылку с ацетоном в костер. По предварительным данным, бросок у семиклассника не задался. Он случайно облил себя этой горючей жидкостью, которая воспламенилась.



