Происшествия

Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в Волгограде

Происшествия 19.07.2022 09:34
0
19.07.2022 09:34



Трое малышей и один подросток 13 лет в Волгоградской области госпитализированы с термическими ожогами, которые они получили по недосмотру родителей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, в Дзержинском районе Волгограда с обожженными ногами был госпитализирован 11-месячный мальчик. По предварительной информации, родители упустили из вида малыша, который опрокинул чайник с кипятком. Ребенка доставили в больницу скорой медицинской помощи №25.
Аналогичный случай произошел с 2-летней жительницей села Лог Иловлинского района. Девочка по недосмотру родителей опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ребенка доставили в Волгоград в детское ожоговое отделение 25-ой больницы.
Двухлетняя девочка из поселка Первомайский Среднеахтубинского района получила термические ожоги при розжиге костра. Где в это время были родители малышки - непонятно. У ребенка обожжена нога. Девочку привезли на лечение в волгоградскую больницу.
13-летнему подростку из Фролово лечат от ожогов лица и рук, которые он получил, бросив бутылку с ацетоном в костер. По предварительным данным, бросок у семиклассника не задался. Он случайно облил себя этой горючей жидкостью, которая воспламенилась.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
19.07.2022 14:55
Происшествия 19.07.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 12:47
Происшествия 19.07.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 11:50
Происшествия 19.07.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 09:13
Происшествия 19.07.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 08:36
Происшествия 19.07.2022 08:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2022 07:54
Происшествия 19.07.2022 07:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 19:18
Происшествия 18.07.2022 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 17:33
Происшествия 18.07.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 17:27
Происшествия 18.07.2022 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 13:56
Происшествия 18.07.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 13:52
Происшествия 18.07.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 12:54
Происшествия 18.07.2022 12:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 11:41
Происшествия 18.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 10:50
Происшествия 18.07.2022 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2022 09:51
Происшествия 18.07.2022 09:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:03
Цифровизация не пустила 55-летнего волгоградца на биржу трудаСмотреть фотографии
14:55
До кровавых слез: в Волжском пьяная садистка избила собаку киянкой и виламиСмотреть фотографии
14:42
В Урюпинск прибыл мобильный комплекс для набора контрактниковСмотреть фотографии
14:16
В двух районах Волгограда отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:18
«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетейСмотреть фотографии
12:53
Бизнесмен из Калининграда снимет в Волгограде видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
12:47
Под Волгоградом безработный утроил стрельбу из автоматаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцу вынесли приговор по делу о расстреле мужчины в ЖилгородкеСмотреть фотографии
11:50
В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилойСмотреть фотографии
11:32
Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с начислением на ежедневный остатокСмотреть фотографии
11:25
Противорадиационное укрытие под Волгоградом приведут в порядокСмотреть фотографии
10:55
Губернатор Волгоградской области подписал закон о порядке переименования территорийСмотреть фотографии
10:44
Горы щебня и КАМАЗы с асфальтом: в Волгограде разворотили участок Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:33
Улицу Глазкова в Волгограде перекроют из-за ремонта сетей под линией СТСмотреть фотографии
10:13
Гремячинский горно-обогатительный комбинат наращивает производственный потенциалСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде отложили обновление памятника Т-34Смотреть фотографии
09:34
Обливались кипятком и ацетоном: четверо детей госпитализированы с ожогами в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 45-летнего мужчину пес укусил за лицоСмотреть фотографии
09:05
Количество укушенных собаками волгоградцев приблизилось к 5 тысячамСмотреть фотографии
08:53
Почувствуй вкус Европы и Азии в самом сердце ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
Тело профсоюзного лидера нефтеперерабатывающего завода нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:54
В Волгоградской области зафиксировано 13 случаев отравлений грибамиСмотреть фотографии
20:40
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 19 июляСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея ОстровскогоСмотреть фотографии
19:18
Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волжском после дождя всплыли старые проблемы жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
18:19
Путин поздравил со 100-летием учительницу из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожную технику: двое погибшихСмотреть фотографии
17:27
Волгоградец впал в кому после падения с третьего этажаСмотреть фотографии
16:53
Из Волгограда в Душанбе снова пойдут поездаСмотреть фотографии
 