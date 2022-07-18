Волгоградца арестовали за пьяную стрельбу на улице

Происшествия 18.07.2022 11:41
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18.07.2022 11:41
Полицейские проводят проверку по факту стрельбы из травматического оружия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 17 июля к инспекторам ДПС, несущим службу в Краснооктябрьском районе Волгограда, обратился местный житель, сообщив о выстрелах в жилом массиве - в районе дома № 37/5 по пр. Металлургов.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчину, находившегося в состоянии алкогольного состояния, с травматическим пистолетом в руках. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие и доставили в отдел.
Стрелявшим оказался 53-летний ранее судимый местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выстрелил из травматического пистолета четыре раза в воздух. Свою агрессивность он объяснил семейными проблемами. В настоящее время мужчина находится под административным арестом.
За допущенные нарушения использования травматического оружия волгоградец будет лишен лицензии с изъятием оружия, добавили в ГУ МВД.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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