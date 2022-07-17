Прилетевший в Волгоград Дмитрий Медведев, посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель председателя Совета Безопасности РФ почтил память павших в годы Великой Отечественной войны и сдела запись в книге почетных гостей.





Медведев возложил венок в Зале воинской славы, а также цветы к могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова. В церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор региона Андрей Бочаров.

Как сообщает информагентство со ссылкой на администрацию Волгоградской области, Дмитрий Медведев оставил запись в книге почетных гостей:

— В день 80-летия начала Сталинградской битвы мы склоняем наши головы перед памятью павших за освобождение нашей Родины от фашистского ига. Вечная слава героям Великой Отечественной войны.





Зампред Совбеза России также поучаствует в открытии новой набережной у экспозиции БК-31 и памятного знака морякам Волжской флотилии. Позже запланирована встреча с представителями ветеранского сообщества региона.

Также Дмитрий Медведев, как руководитель федерального оргкомитета, обсудит с региональными властями детали подготовки к празднованию предстоящего юбилея победы в Сталинградском сражении.

Фото: администрация Волгоградской области