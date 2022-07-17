В Волгограде обсудили статус жителей осажденного Сталинграда

В Волгограде в ходе встречи с заместителем Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым ветераны подняли вопрос о статусе жителей осажденного Сталинграда. Как сообщает ИА «Высота 102», с инициативой выступил участник Великой Отечественной войны Виктор Шестель.

Ветеран войны напомнил присутствующим о варварской массированной бомбардировке города на Волге фашистскими захватчиками 23 августа 1942 года.





— Наш родной Сталинград почти целиком и полностью разбомбили и сожгли. Люди, которые перенесли такие страдания, заслуживают особого внимания. Есть просьба приравнять их к блокадникам Ленинграда, жителям Севастополя, чтобы они могли пользоваться теми же льготами, — отметил фронтовик.

К слову, на региональном уровне в этом году принято решение о соцподдержке. Весной законопроект в облдуму внес губернатор Андрей Бочаров по инициативе ветеранского сообщества.

В свою очередь Дмитрий Медведев подтвердил готовность проработать этот вопрос и на федеральном уровне.

— Предлагаю включить этот вопрос в число тех, которыми будут заниматься коллеги. Я обязательно попрошу это проанализировать и Министерство труда и социального развития, и Минфин, — добавил зампредседателя Совбеза РФ.

Фото: администрация Волгоградской области

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