Волгоградская промышленность набирает обороты





Промышленные предприятия – основы жизнедеятельности региона. Они задают темп развития всей экономики. В Волгоградской области ведущие отрасли промышленности: металлообработка, металлургия, топливная и нефтеперерабатывающая промышленность. На особом счету химическая отрасль. К примеру, сегодня на предприятиях группы«НИКОХИМ» в Волгограде– одного из лидеров химической отрасли России, трудятся около 6,5 тысяч человек. Поэтому, когда основное предприятие группы - завод «КАУСТИК» празднует 55-летие – это событие значимо для жителей всего города.





Завод «КАУСТИК» – это градообразующее предприятие, на протяжении нескольких десятилетий он сохраняет лидирующие позиции в региональном рейтинге крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области. Строить бизнес и реализовывать проекты в непростых экономических реалиях промышленному гиганту помогает государство, региональная власть и финансово-кредитные организации. Экономическим успехам предприятия, в том числе способствует поддержка Сбера. Более 25 лет партнерских отношений связывают банк и химическое предприятие. За это время реализованы десятки совместных проектов, на производстве внедрены сервисы и продукты Сбера: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект и многое другое.





В день празднования юбилея, на торжественном мероприятии предприятия, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина отметила: ««КАУСТИК» является лидером в химической промышленности страны, увеличивает объемы производства и осваивает новые рынки сбыта. Нам важно поддерживать его успешное развитие. Уверенно строить бизнес и реализовывать проекты предприятию всегда готовы помочь финансовые инструменты Сбера. Кредитный портфель с участием корпоративных клиентов, обсуживающихся в Сбербанке в Волгоградской области, превышает 53 млрд рублей. На протяжении многих лет банк является ключевым финансовым партнёром крупного и малого бизнеса региона, совместно с предприятиями реализует проекты по модернизации производств».

Ещё один повод поздравить представителей промышленной отрасли Волгоградского региона на этой неделе – День металлурга. Этот праздник объединяет работников более 40 предприятий металлургического комплекса региона. Среди них – завод «Красный Октябрь». Именно на такие промышленные площадки сейчас направлена особая поддержка государства. Напомним, что еще в марте правительственной комиссией при Минпромторге России был составлен перечень системообразующих предприятий, которые могут получить льготное финансирование на пополнение оборотных средств. И в нашем регионе, как ранее мы уже сообщали, региональным отделением Сбербанка погосударственной программе льготного кредитования системообразующих предприятий был выдан транш этому металлургическому предприятию.