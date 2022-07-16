Экономика

Волгоградская промышленность набирает обороты

Экономика 16.07.2022 11:54 Новости компаний
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16.07.2022 11:54 Новости компаний


Промышленные предприятия – основы жизнедеятельности региона. Они задают темп развития всей экономики. В Волгоградской области ведущие отрасли промышленности: металлообработка, металлургия, топливная и нефтеперерабатывающая промышленность. На особом счету химическая отрасль. К примеру, сегодня на предприятиях группы«НИКОХИМ» в Волгограде– одного из лидеров химической отрасли России, трудятся около 6,5 тысяч человек. Поэтому, когда основное предприятие группы - завод «КАУСТИК» празднует 55-летие – это событие значимо для жителей всего города. 

Завод «КАУСТИК» – это градообразующее предприятие, на протяжении нескольких десятилетий он сохраняет лидирующие позиции в региональном рейтинге крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области. Строить бизнес и реализовывать проекты в непростых экономических реалиях промышленному гиганту помогает государство, региональная власть и финансово-кредитные организации. Экономическим успехам предприятия, в том числе способствует поддержка Сбера. Более 25 лет партнерских отношений связывают банк и химическое предприятие. За это время реализованы десятки совместных проектов, на производстве внедрены сервисы и продукты Сбера: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект и многое другое.

В день празднования юбилея, на торжественном мероприятии предприятия, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина отметила: ««КАУСТИК»  является лидером в химической промышленности страны, увеличивает объемы производства и осваивает  новые рынки  сбыта. Нам важно поддерживать его успешное развитие. Уверенно строить бизнес и реализовывать проекты предприятию всегда готовы помочь финансовые инструменты Сбера. Кредитный портфель с участием корпоративных клиентов, обсуживающихся в Сбербанке в Волгоградской области, превышает 53 млрд рублей. На протяжении многих лет банк является ключевым финансовым партнёром крупного и малого бизнеса региона, совместно с предприятиями реализует проекты по модернизации производств». 
Ещё один повод поздравить представителей промышленной отрасли Волгоградского региона на этой неделе – День металлурга. Этот праздник объединяет работников более 40 предприятий металлургического комплекса региона. Среди них – завод «Красный Октябрь». Именно на такие промышленные площадки сейчас направлена особая поддержка государства. Напомним, что еще в марте правительственной комиссией при Минпромторге России был составлен перечень системообразующих предприятий, которые могут получить льготное финансирование на пополнение оборотных средств. И в нашем регионе, как ранее мы уже сообщали, региональным отделением Сбербанка погосударственной программе льготного кредитования системообразующих предприятий был выдан транш этому металлургическому предприятию.
Сегодня продукция, выпускаемая волгоградскими сталеварами, применяется в автомобилестроении и авиационной промышленности, химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении, добычи нефти и природного газа. Поэтому содействие развитию таких производств - задача государственного значения, которую решают сообща федеральная и региональная власть, финансово-кредитные организации.

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