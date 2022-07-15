Сбер снижает ставку за единовременный платёж при получении ипотеки

Экономика 15.07.2022 12:39 Новости компаний
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15.07.2022 12:39 Новости компаний
Клиентам Сбера доступно снижение процентной ставки по ипотечным кредитам за счёт уплаты единовременного платежа в момент выдачи ипотеки. Сумма единовременного платежа зависит от размера снижения ставки, минимальный платеж составляет 0,6% от суммы кредита и действует на протяжении всего срока ипотеки.
Для того чтобы воспользоваться услугой, клиенту в ипотечном калькуляторе нужно выбрать опцию «Своя ставка». Заёмщик сможет сам выбрать, на сколько процентных пунктов будет снижена ставка по ипотеке: снижение составит 0,5% или 1,5%.
Для клиента с минимальным первоначальным взносом 15%, который не воспользовался опцией «Своя ставка», банк предлагает после одобрения ипотеки возможность снизить первоначальный взнос с 15% до 10%. В этом случае разница в 5% будет направлена на уплату единовременного платежа по опции «Своя ставка»: снижение составит 1,6%. Ежемесячный платёж по кредиту снизится с даты выдачи, а переплата банку будет меньше.
Чтобы снизить ставку, клиенту нужно внести единовременный платёж до выдачи кредита, и банк выдаст ипотеку по сниженной ставке. Платёж списывается автоматически в момент выдачи ипотеки: клиенту необходимо обеспечить на действующем счёте выдачи ипотеки нужную сумму в день сделки.
При этом размер снижения ставки суммируется с другими скидками: скидкой 1 п. п. — при страховании жизни и здоровья заёмщика, скидкой 1 п. п. — для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3 п. п. — при выборе недвижимости на Домклик и скидкой 0,3 п. п. —при электронной регистрации сделки от Домклик.
По данным аналитиков Домклик, 94% клиентов выбирают размер скидки на 1,5% годовых. Наиболее популярна услуга снижения ставки за единовременный платёж в Москве, Московской области, Тюменской области, Ленинградской области и Краснодарском крае.
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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