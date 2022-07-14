Экономика

Волгоградские металлурги отметили профессиональный праздник

Экономика 14.07.2022 16:16
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14.07.2022 16:16


В Волгограде в этом году торжества, приуроченные ко Дню металлурга, впервые вышли за рамки отдельных заводов и стали по-настоящему массовыми. В праздничном мероприятии, состоявшемся 13 июля в Музыкальном театре, приняли участие коллективы ведущих предприятий металлургической отрасли региона, в том числе Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Металлургов поздравили руководители региональной и городской власти, ТМК, директора предприятий. 


Заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев отметил, что металлургическая отрасль является драйвером социально-экономического развития региона и показывает устойчивый рост по всем показателям.

По итогам полугодия предприятиями металлургической промышленности было отгружено продукции на сумму свыше 110 миллиардов рублей. Это на 40% больше аналогичного периода прошлого года, – отдельно подчеркнул он.  

Постоянно совершенствуя технологии, волгоградские металлурги создают новые стали и сплавы, необходимые для развития судостроения, машиностроения, оборонного комплекса и космической отрасли России. Одна из последних тенденций – производство труб из нержавеющих марок стали. 

По словам первого заместителя Генерального директора ТМК по специальным проектам, Вячеслава Попкова данная тенденция уже нашла свое отражение в перспективных планах Волжского трубного завода. В прошлом году специалистами ВТЗ совместно с ТМК была разработана технология производства собственной непрерывнолитой заготовки и труб из сталей мартенситного класса. 


А главное, есть специалисты, способные осуществить самые амбициозные проекты – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков:  

Сегодня собрались в этом зале все, кто когда-то осознанно выбрал эту так нужную стране профессию. Собрались те, кто показывал, как надо развивать страну, что делать для того, чтобы наша промышленность шагала вперед. Именно мы – те, кто сегодня здесь, меняют облик городов!

Лучшие из лучших, а это более 600 сотрудников ВТЗ, в День Металлурга были отмечены наградам различного уровня за высокие производственные достижения. Среди них нагревальщик металла трубоэлектросварочного цеха Владимир Бурнаев. На Волжский трубный завод Владимир Александрович пришел 14 лет назад. Говорит, что награде рад, но считает, что это заслуга всего коллектива.


У нас же коллективное производство – бригада на участке работает. И от каждого зависит конечный результат, –  подчеркнул Владимир Бурнаев. – Работает отличная команда!

Если бы знал, что так прикипит душой к горячему металлу, то получил бы профильное образование в юности, говорит Владимир Бурнаев. Сегодня он рассчитывает, что по его стопам пойдут внуки. Семейные династии в металлургии не редкость. На ВТЗ каждая пятая семья передает секреты ремесла из поколения в поколение. 


Праздничный день завершился атмосферным и очень искренним выступлением народного артиста России Олега Газманова.

 

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