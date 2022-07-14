Волгоградские металлурги отметили профессиональный праздник

В Волгограде в этом году торжества, приуроченные ко Дню металлурга, впервые вышли за рамки отдельных заводов и стали по-настоящему массовыми. В праздничном мероприятии, состоявшемся 13 июля в Музыкальном театре, приняли участие коллективы ведущих предприятий металлургической отрасли региона, в том числе Волжского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию. Металлургов поздравили руководители региональной и городской власти, ТМК, директора предприятий.





Заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев отметил, что металлургическая отрасль является драйвером социально-экономического развития региона и показывает устойчивый рост по всем показателям.

– По итогам полугодия предприятиями металлургической промышленности было отгружено продукции на сумму свыше 110 миллиардов рублей. Это на 40% больше аналогичного периода прошлого года, – отдельно подчеркнул он.

Постоянно совершенствуя технологии, волгоградские металлурги создают новые стали и сплавы, необходимые для развития судостроения, машиностроения, оборонного комплекса и космической отрасли России. Одна из последних тенденций – производство труб из нержавеющих марок стали.

По словам первого заместителя Генерального директора ТМК по специальным проектам, Вячеслава Попкова данная тенденция уже нашла свое отражение в перспективных планах Волжского трубного завода. В прошлом году специалистами ВТЗ совместно с ТМК была разработана технология производства собственной непрерывнолитой заготовки и труб из сталей мартенситного класса.





А главное, есть специалисты, способные осуществить самые амбициозные проекты – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков:

– Сегодня собрались в этом зале все, кто когда-то осознанно выбрал эту так нужную стране профессию. Собрались те, кто показывал, как надо развивать страну, что делать для того, чтобы наша промышленность шагала вперед. Именно мы – те, кто сегодня здесь, меняют облик городов!