В Волгограде на дачах нашли труп 39-летнего мужчины

В Кировском районе Волгограда обнаружили труп 39-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», тело нашли в водоеме в садоводческом товариществе «Восход».
— Тело погибшего извлекли из воды сотрудники службы спасения, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Сообщение о пропаже супруги поступило от супруги.
Известно, что инцидент произошел 13 июля. Местный житель вместе с женой отправился к водоему рядом с дачей в поселке Отрада. Во время купания мужчина исчез из поля зрения супруги.
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