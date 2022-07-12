В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детей

СУ СКР по Волгоградской области опубликовали статистику числу утонувших в регионе с начала июня. Как сообщает ИА «Высота 102», в воде погибли 12 взрослых и трое детей.

Так, 9 июня 2022 года в Советском районе Волгограда упал с тарзанки в воду и утонул 15-летний школьник. На севере областной столицы в Тракторозаводском районе 18 июня на территории СНТ «Строитель» утонула 11-летняя девочка, соскользнув с бетонной плиты на диком пляже.

В Урюпинском районе в начале лета произошло два трагических случая. 13 июня местная жительница, выпив спиртного, нырнула в воду, и оказавшись на значительной глубине, утонула. Инцидент случился на так называемом Военном пляже в Урюпинске. 16 июня аналогичное происшествие случилось с 45-летним мужчиной.

6 июля в Алексеевском районе 60-летний мужчина ценой собственной жизни спас своих внуков в возрасте 5 и 7 лет. Детей на надувном матраце стало уносить по течению к середине реки.

В Михайловском районе 8 июля местная жительница гуляла по берегу реки со своим малолетним сыном. Внезапно они провалились в скрытую яму и ушли под воду. Отдыхающие спасли лишь ребенка. Тело женщины спустя время обнаружили водолазы.

9 июля в Николаевском районе 64-летний мужчина вместе с братом отправился на реку. Во время купания в запрещенном месте местный житель утонул.

— Трагические случаи за июнь-июль текущего года также произошли во Фроловском, Камышинском, Калачевском, Жирновском, Среднеахтубинском, Городищенском районах Волгоградской области, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

Сотрудники регуправления СК РФ в связи с участившимися случаями гибели граждан, в том числе детей на водоемах, напоминают о необходимости строгого соблюдения правил поведения на воде.

Не заходите в воду в нетрезвом состоянии, купайтесь лишь в специально оборудованных местах, не заплывайте за буйки. Ни в коем случае не оставляйте несовершеннолетних на воде без присмотра!

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