«Нашли битое стекло»: в Волгоградской области за два дня сгорели 130 гектаров полей с пшеницей

Ураганный ветер, который на днях бушевал в Волгоградской области, принес немало бед аграриям. Как сообщает ИА «Высота 102», с 10 по 11 июля в регионе сгорели 130 гектаров полей, засеянных пшеницей.

Так, 11 июля в 15 километрах от поселка Привольный в Светлоярском районе произошло возгорание на площади 100 гектаров, принадлежащих ООО «ВолгоДонАгро». Как рассказали ИА «Высота 102» в агрофирме, огонь сначала вспыхнул на поле со стерней.

– Мы потом нашли там осколки битого стекла. Вероятно, из-за жаркой погоды от стекла все и загорелось. А потом еще поднялся сильный ветер и огонь быстро распространился и на поле с пшеницей. Пожар удалось потушить, но ущерб мы все равно понесли, – рассказали ИА «Высота 102» в сельхозкомпании. – Меры мы уже приняли: провели повторную опашку.

Днем ранее, 10 июля, в регионе горели поля еще в двух районах. Так, в Михайловке от огня погиб урожай пшеницы на площади 20 гектаров недалеко от хутора Карагичевский, где расположены земли АО «Дельта Агро».

В этот же день в трех километрах от хутора Семичный Котельниковского района вспыхнули плантации с хлебом на площади 10 гектаров. К счастью, пожарным и селянам удалось отстоять большую часть нивы.

В ГУ МЧС по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили, что пока причина пожаров на полях в трех районах Волгоградской области не установлена. Одновременно в ведомстве напоминают волгоградцам о действии особого противопожарного режима.