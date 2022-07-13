В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 13 июля, около 5 утра иномарка влетела в столб. Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших.





— По предварительным данным, 25-летний водитель за рулем автомашины Kia Spectra двигался по трассе Волгоград — Астрахань со стороны Ленинска в направлении Волжского, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 39 километре напротив строения № 30а по улице Кузнецкой в рабочем поселке Средняя Ахтуба водитель потерял управление, съехал с дороги с последующим наездом на препятствие.





По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии водителя и 21-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали в медучреждение. 23-летний пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался до приезда экипажа СМП.





На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение осуществляется в штатном режиме.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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