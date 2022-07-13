Происшествия

«Крайне тяжелые»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП под Волгоградом

Происшествия 13.07.2022 15:33
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13.07.2022 15:33


В Волгограде врачи борются за жизни двоих пострадавших в смертельном ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчины попали в реанимацию.  

— Двое пострадавших доставлены в реанимационное отделение городской больницы № 1 имени Фишера, — сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние обоих пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.


По предварительным данным ГУ МВД по региону, авария произошла сегодня, 13 июля, около 5 утра. На 39-м километре трассы Волгоград — Астрахань 25-летний водитель иномарки Kia Spectra напротив строения № 30а по улице Кузнецкой в рабочем поселке Средняя Ахтуба потерял управление. Автомобиль съехал с дороги и врезался в столб.


По уточненной информации областного главка МВД, 23-летний пассажир Kia скончался на месте до прибытия машины скорой помощи. 


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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