Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зерна

Аграрии Волгоградской области дали стране первый миллион тонн зерна. Об этом сообщает ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 июля, во время рабочей поездки губернатора в Октябрьский район. Глава региона внес личный вклад в страду-2022, приняв участие в уборке зерна вместе со специалистами АО «Аксайское».

Андрей Бочаров осмотрел поля и сельхозтехнику одного из передовых хозяйств региона АО «Аксайское», которое развивается сегодня в том числе с господдержкой. Губернатор пообщался с аграриями и прибывшими в Октябрьский район на оплачиваемую практику студентами ВолГАУ. В общей сложности, в «Аксайском» в этом году планируют убрать 12,2 тысячи гектар, занятых зерновыми. 5,6 тысячи из них уже убрано, а намолочено 18 тысяч тонн зерна.

- То, что у нас в этом году зерна будет достаточно, в этом сомнения нет. Сегодня только началась уборка, но уже миллион тонн зерна хлеборобы Волгоградской области собрали в закрома, высококачественного продовольственного зерна. Результат очень хороший. Конечно, это труд наших хлеборобов. Всех, кто принимал в этом участие. И , конечно, это высокий уровень государственной поддержки. Стоит отметить, что все работы были проведены в установленные сроки и высокого качества. То, что Россия и Волгоградская область будет с хлебом, в этом сомнения нет, — сказал Андрей Бочаров. По его словам, хорошая урожайность в этом году позволит не только обеспечить зерном внутренние потребности, но и сформировать экспортный фонд.

Уборочная кампания на сегодня, добавим, проходит во всех районах Волгоградской области. Уже обмолочено 348 тысяч гектаров озимых полей, что составляет 20,5% от общей площади посевов. Урожайность при этом, отвечают эксперты, в этом году выше среднемноголетней и по качеству «озимка» соответствует 3 и 4 классу.

В среднем в Волгоградской области ежегодно собирают 4 млн тонн зерна. На собственные нужды региону необходимо порядка 1,6 млн тонн, остальное отправляется за его пределы, в том числе зарубежным партнёрам.

В 2022-м федеральным центром для обеспечения продовольственной безопасности страны перед субъектом установлен целевой показатель — собрать не менее 4,7 млн тонн зерна. Для выполнения этой задачи общий зерновой клин Волгоградской области увеличен на 18% — до 2,2 млн га. А общая площадь уборочных работ, включая все сельхозкультуры, в этом году составит 3,2 млн га — это рекордный показатель.

Для размещения урожая подготовлена инфраструктура: действуют 58 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения зерна около 3,3 млн тонн, а также склады сельхозтоваропроизводителей мощностью 3 млн тонн.