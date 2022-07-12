Общество

Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зерна

Общество 12.07.2022 09:55
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12.07.2022 09:55

Аграрии Волгоградской области дали стране первый миллион тонн зерна. Об этом сообщает ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 июля, во время рабочей поездки губернатора в Октябрьский район. Глава региона внес личный вклад в страду-2022, приняв участие в уборке зерна вместе со специалистами АО «Аксайское».

Андрей Бочаров осмотрел поля и сельхозтехнику одного из передовых хозяйств региона АО «Аксайское», которое развивается сегодня в том числе с господдержкой. Губернатор пообщался с аграриями и прибывшими в Октябрьский район на оплачиваемую практику студентами ВолГАУ. В общей сложности, в «Аксайском» в этом году планируют убрать 12,2 тысячи гектар, занятых зерновыми. 5,6 тысячи из них уже убрано, а намолочено 18 тысяч тонн зерна. 

- То, что у нас в этом году зерна будет достаточно, в этом сомнения нет. Сегодня только началась уборка, но уже миллион тонн зерна хлеборобы Волгоградской области собрали в закрома, высококачественного продовольственного зерна. Результат очень хороший. Конечно, это труд наших хлеборобов. Всех, кто принимал в этом участие. И , конечно, это высокий уровень государственной поддержки. Стоит отметить, что все работы были проведены в установленные сроки и высокого качества. То, что Россия и Волгоградская область будет с хлебом, в этом сомнения нет, — сказал Андрей Бочаров. По его словам, хорошая урожайность в этом году позволит не только обеспечить зерном внутренние потребности, но и сформировать экспортный фонд.

Уборочная кампания на сегодня, добавим, проходит во всех районах Волгоградской области. Уже обмолочено 348 тысяч гектаров озимых полей, что составляет 20,5% от общей площади посевов. Урожайность при этом, отвечают эксперты, в этом году выше среднемноголетней и по качеству «озимка» соответствует 3 и 4 классу. 

В среднем в Волгоградской области ежегодно собирают 4 млн тонн зерна. На собственные нужды региону необходимо порядка 1,6 млн тонн, остальное отправляется за его пределы, в том числе зарубежным партнёрам. 

В 2022-м федеральным центром для обеспечения продовольственной безопасности страны перед субъектом установлен целевой показатель — собрать не менее 4,7 млн тонн зерна. Для выполнения этой задачи общий зерновой клин Волгоградской области увеличен на 18% — до 2,2 млн га. А общая площадь уборочных работ, включая все сельхозкультуры, в этом году составит 3,2 млн га — это рекордный показатель.

Для размещения урожая подготовлена инфраструктура: действуют 58 элеваторов и хлебоприемных предприятий с потенциалом единовременного хранения зерна около 3,3 млн тонн, а также склады сельхозтоваропроизводителей мощностью 3 млн тонн.

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