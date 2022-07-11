ВТБ ускорит начисление бонусов держателям карт

Экономика 11.07.2022 15:54 Новости компаний
0
11.07.2022 15:54 Новости компаний
ВТБ усовершенствовал систему начисления мультибонусов в рамках обновленной программы лояльности. Теперь владельцы карт банка смогут получить кешбэк за транзакции по картам в течение 5 дней после покупки, а также войти в личный кабинет программы лояльности с помощью ВТБ ID.
Ускоренное начисление начнет действие с 11 июля и будет доступно всем клиентам, зарегистрированным в обновленной программе лояльности ВТБ. Получать мультибонусы можно, расплачиваясь картой банка в супермаркетах, кафе и ресторанах, транспорте или такси. Каждая транзакция вернется кешбэком в размере от 2%, который будет начислен на бонусный счет в срок от трех до пяти дней с момента покупки. Бонусы по транзакциям, обработанным с 1 июня по 10 июля, будут начислены до 14 июля
В рамках обновленной программы лояльности клиенты ВТБ теперь смогут войти в личный кабинет «Мультибонуса» с помощью ВТБ ID – достаточно ввести номер телефона и пароль от личного кабинета ВТБ Онлайн.
ВТБ обновил программу лояльности для розничных клиентов с 16 мая. Банк ввел единую систему вознаграждений, которая позволяет пользователям получать кешбэк от 2% за оплату покупок в трех популярных категориях. Кроме того, всем владельцам карт банка доступен повышенный кешбэк в магазинах партнеров – до 50%. Также банк перешел на единую бонусную валюту – мультибонусы, которыми можно полностью или частично оплачивать покупки в каталоге программы.
Доходы бюджета Волгоградской области бьют рекорды11.07.2022 15:38
Экономика 11.07.2022 15:38
«Россети Юг» выполнили ремонт стокилометровой воздушной линии в Волгоградской области11.07.2022 15:36
Экономика 11.07.2022 15:36
Сбер запустил трек «Кибербезопасность» на Летней цифровой школе для преподавателей11.07.2022 15:34
Экономика 11.07.2022 15:34
В Волгоградской области продают элеватор после криминального руководства11.07.2022 14:54
Экономика 11.07.2022 14:54
Банк Уралсиб возобновил рефинансирование ипотечных кредитов11.07.2022 12:28
Экономика 11.07.2022 12:28
Сбер предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли11.07.2022 11:44
Экономика 11.07.2022 11:44
Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза11.07.2022 10:24
Экономика 11.07.2022 10:24
Банк «Открытие»: снижение ставок по льготной ипотеке повысило спрос на кредиты и страхование в Волгоградской области08.07.2022 16:01
Экономика 08.07.2022 16:01
УК «Открытие» предлагает фонд для госслужащих08.07.2022 14:51
Экономика 08.07.2022 14:51
«Открытие Авто»: июньский рост авторынка может смениться падением в июле08.07.2022 13:45
Экономика 08.07.2022 13:45
Больше половины клиентов ВТБ отказались от печати чеков в банкоматах08.07.2022 12:43
Экономика 08.07.2022 12:43
Банк «Открытие»: лишь четверть жителей ЮФО готовы приобретать доллары, если снимут ограничения на их покупку08.07.2022 12:32
Экономика 08.07.2022 12:32
Управленцам и продавцам легче всего найти работу в Волгограде08.07.2022 11:29
Экономика 08.07.2022 11:29
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 60% в июне08.07.2022 11:15
Экономика 08.07.2022 11:15
Гремячинский ГОК показал пример экологической ответственности08.07.2022 10:01
Экономика 08.07.2022 10:01