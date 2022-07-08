Банк «Открытие»: лишь четверть жителей ЮФО готовы приобретать доллары, если снимут ограничения на их покупку
Экономика 08.07.2022 12:32
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08.07.2022 12:32
24% жителей Южного федерального округа заявили, что планируют покупать доллары после снятия валютных ограничений. Из них 13% собираются это делать для того, чтобы выезжать заграницу, а 11% для формирования личных резервов. 70% южан не имеют свободных средств на покупку валюты, а 6% уже владеют достаточным запасом долларов, который не требуется наращивать. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
57% опрошенных постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (24% делают это каждый день, еще 33% - часто, не реже двух раз в неделю). 17% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц. Очень редко, не чаще раза в месяц обращают внимание на курс валют 18%. Только 7% сообщили, что не следят за валютными котировками никогда.
16% опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. По мнению 33%, курс рубля к доллару наоборот искусственно занижен. Реальным нынешний курс рубля к доллару сочли 21%. 30% затруднились ответить на этот вопрос.
«Советский» курс рубля - примерно 65 копеек за доллар – понравился бы 37% опрошенных. По этому показателю Южный федеральный округ лидирует. В среднем по России так отвечали 26%. По мнению 23%, идеальный курс рубля к доллару от 20 до 30 рублей. 18% считают таким курсом 30-50 рублей, 15% - 50-70 рублей, 7% - 70-80 рублей.
Лишь 10% полагают, что нынешний валютный курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам. Почти половина опрошенных (49%) считают, что рубль ослаблять не нужно, экспортеры не разорятся. 41% затруднились ответить на этот вопрос.
* Опрос проводился 1-6 июля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.
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