«Дорога ошибок не прощает»: волгоградский полицейский о беспечных родителях и подростках за рулем

В Даниловском районе Волгоградской области в середине июня насмерть сбили 15-летнего велосипедиста. Водитель в состоянии алкогольного опьянения после наезда на подростка скрылся с места ДТП. Вскоре 34-летнего местного жителя задержали, возбуждено уголовное дело.

Почему в сводки ДТП все чаще стали попадать несовершеннолетние, что делать с подростками за рулем и почему взрослые пренебрегают безопасностью своих детей — в материале ИА «Высота 102».

«Дети попадают в ДТП все чаще»





Как рассказал информагентству начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Федотов, только за минувший июнь зарегистрировано 42 ДТП с участием детей. При этом один несовершеннолетний погиб, еще 51 подросток пострадал.

— Дети попадают в ДТП все чаще. Здесь несколько причин. Во-первых, летний период. У детей каникулы, соответственно, подростки больше предоставлены сами себе. Большую часть времени они проводят на улице, во дворах, уезжают за город в деревню к бабушкам и дедушкам, родительский контроль обычно в такие периоды ослаблен, — рассказывает полицейский. — Во-вторых, лето — традиционная пора отпусков. Дети чаще обычного путешествуют с родителями, в том числе и на дальние расстояния. Если взрослые нарушают правила дорожного движения, то дети страдают в качестве пассажиров.





По словам Антона Федотова, жертвами в качестве пассажиров несовершеннолетние становятся все чаще. Примерно равное количество пострадавших в ДТП — это дети-велосипедисты и дети-пешеходы. Чаще всего маленькие пешеходы страдают по вине взрослых.

— Проще говоря, детей мы научили соблюдать ПДД, а вот взрослые правила нарушают: совершают наезды на несовершеннолетних на нерегулируемых пешеходных переходах, при поворотах не предоставляют им преимущество, что приводит к дорожным инцидентам, нередко с тяжелыми последствиями, — объясняет Федотов.

«Пьяный сбил мальчика и скрылся»





Одним из самых резонансных происшествий июня стало смертельное ДТП в Даниловском районе Волгоградской области. Согласно оперативной сводке, дорожное происшествие случилось 13 июня примерно в 23.40.

Ранее судимый 35-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-21099 двигался по улице Центральной в станице Сергиевской в направлении дома № 100. По ходу движения автолюбитель не убедился в безопасности движения и наехал на двигавшегося по обочине 15-летнего велосипедиста, после чего скрылся с места аварии.

Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем машины в момент происшествия находился 34-летний житель Михайловки Станислав Щербаков. Следователями областного СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженного с оставлением места его совершения.

По версии следствия, подозреваемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как удалось выяснить журналистам информационного агентства, Щербаков ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду без прав и нарушение правил перевозки детей.

«Я хороший водитель. Это не так»





В июне фиксировалось немало дорожных происшествий с автолюбителями, допускавшими перевозку детей без использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

Ярким примером служит авария, случившаяся 12 июня в Чернышковском районе. По информации ГУ МВД России по региону, 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ-52, при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и врезался, в двигавшуюся по главной дороге машину LADA Granta.

В результате пострадали три человека, включая двух пассажиров легковушки в возрасте 14 и 15 лет, передвигавшихся в автомобиле без использования ремней безопасности.

— Почему взрослые пренебрегают безопасностью собственных детей? По моему мнению, это банальная самонадеянность. К примеру, взрослый, надеясь на себя и пренебрегая ПДД, сажает ребенка в машину с мыслями: «Я хороший водитель, со мной-то уж точно ничего не случится». Это не так, — считает начальник ОПБДД УГИБДД областного главка МВД Антон Федотов. — Вполне вероятно, что папа или мама, севшие за руль, и не пристегнувшие ребенка, или не посадившие его в детское удерживающее устройство, могут нарушить правила дорожного движения и стать виновниками ДТП. При этом случайными пострадавшими окажутся их собственные дети.





Однако полицейский отмечает, что даже, если родители на самом деле являются законопослушными гражданами, соблюдающими ПДД, никто из них не застрахован от случайности на дороге.

— Может им навстречу или из-за куста выскочит лихач и совершит ДТП. И опять пострадают дети, из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности.

«В 99,9% виноваты взрослые»





Летом традиционно возрастает число аварий с участием мотоциклов, скутеров и электросамокатов. Часто пострадавшими становятся подростки. Несовершеннолетние самостоятельно садятся за руль или в качестве пассажиров их берут с собой старшие товарищи.

Пример тому — происшествие в Старополтавском районе. По предварительным данным областного главка МВД, 20-летний водитель без прав не справился с управлением мопедом марки Orion без установленных госномеров и совершил опрокидывание. В аварии пострадал 11-летний пассажир.

— Говоря о подростках за рулем, я в целом считаю, что дети становятся жертвами ДТП в 99,9% — по вине взрослых, — уверен Федотов. — Взрослые не научили, не рассказали, не показали своим примером. Хуже, когда взрослые умышленно совершают действия, в результате которых дети становятся участниками дорожных происшествий. Когда ребенок в 15-16 лет садится за руль, я о машинах сейчас говорю, соответственно, кто-то его этому научил и этот «кто-то» папа или мама. Для чего они это сделали? Они умышленно подвергают его опасности. Точно так же и с мотоциклами.





Антон Федотов подчеркивает, что здесь важна профилактическая работа со взрослыми, но и сами родители должны четко осознавать, что пуская своего несовершеннолетнего ребенка за руль, они сознательно подвергают опасности его жизнь, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих людей, которые могут стать невольными жертвами ДТП.

Дорога не прощает ошибок





Часто водители не соблюдают элементарных правил дорожного движения, что приводит к серьезным последствиям.

Показательна авария, случившаяся 23 июня в Дзержинском районе Волгограда. По информации ГУ МВД по области, 32-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Kia Spectra, при выезде со двора не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль Mazda CX-7, двигавшийся по главной дороге. В результате пострадали три человека, включая 5-летнего сына виновницы ДТП.





Сотрудники ГИБДД напоминают, что любое транспортное средство — источник повышенной опасности. Дорога не прощает ошибок. Часто банальная невнимательность или надежда на «авось» оборачиваются летальным исходом. И, к сожалению, все чаще в ДТП калечатся и погибают дети.

Фото и коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»