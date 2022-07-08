В Урюпинском районе Волгоградской области накануне загорелась комната в квартире по проспекту имени В. И. Ленина, 88. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной пожара стал взрыв аккумуляторной батареи сотового телефона.

— Сигнал о возгорании поступил 7 июля в 00.13. К месту происшествия выдвинулись расчеты 23-й пожарно-спасательной части. В комнате одной из квартир огонь уничтожал личные вещи, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Погибших и пострадавших нет.

Известно, что пожар произошел в четырехэтажном доме в Урюпинске. До приезда спасателей очаг возгорания полностью ликвидировал хозяин жилища.

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