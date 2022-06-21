На видео попал звук взрыва и пожар на западе Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда накануне местные жители сняли на видео загоревшийся автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел на улице Нарвской.

На видео, распространяемом в телеграм-каналах, отчетливо слышен звук взрыва и работающая сигнализация.





— 20 июня в 22.53 поступил сигнал о возгорании автомобиля Volkswagen Polo 2016 года выпуска по всей площади, — сообщили информагенству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 21-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.00.

По уточненным данным спасательного ведомства, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Экспертиза установит причину пожара.

Фото и видео: ХУ Волгоград / t.me