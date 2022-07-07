Так же, но лучше: подрядчик рассказал об особенностях новой школы под Волгоградом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 июля, начал рабочий день с инспекции строительства новой школы на тысячу мест в городе Волжском Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», готовность будущего учебного учреждения под Волгоградом составляет на сегодня уже 25 %. Руководитель подрядной компании, в свою очередь, рассказал журналистам, чем будет отличаться типовая школа от других – уже построенных в Камышине и Волгограде.





Директор подрядной компании напоминает, что на месте нынешней стройплощадки со времен СССР несколько десятков лет находилось недостроенное здание. Жители Волжского не раз обращали внимание властей на проблемную заброшку, но реализовать давно задуманное и востребованное строительство удалось только после включения социального объекта в трехлетний план развития Волжского и благодаря участию региона в нацпроекте «Образование».

– За 30 лет каркас недостроенного здания пришел в негодность, – рассказал Александр Гаврюченков сегодня представителям СМИ. – Прежние конструкции были разобраны и утилизированы. С ноября прошлого года началось строительство нового здания. В мае 2023 года, согласно графику, возведение школы будет завершено.





На сегодня, сообщает Гаврюченков, на улице Менделеева выполнено уже 25 % от запланированного объема работ.

– К этому дню кроме демонтажа старого каркаса уже выполнена вертикальная планировка, также бригады приступили к возведению инженерных сетей и каркаса. В сентябре-октябре планируем закрыть контур, чтобы к зиме дать отопление и зайти на объект с отделочными работами, – рассказывает директор подрядной фирмы. – Работы на данном объекте ведутся по графику.





По данным подрядной компании, новая школа под Волгоградом, несмотря на типовой проект, будет отличаться от уже возведенных в Волгограде и Камышине зданий. По итогам работы на прежних объектах подрядчик вносит коррективы в проект, совершенствуя его в лучшую сторону.

– Данная школа – одна из шести в Волгоградской области, которые возведены или возводятся по типовому проекту, – рассказывает Гаврюченков. – Первый проект, напомню, был запущен в "Родниковой долине" пять лет назад. В процессе стройки сегодня мы корректируем типовой проект и устраняем недочеты. Все архитектурные решения при этом остаются те же самые, но по инженерным системам происходят корректировки. Кроме того, учитываются изменения пожарных и санитарных норм. С каждым разом, таким образом школы становятся более современными.





Внешне, говорит Гаврюченков, школа в развивающемся микрорайоне под Волгоградом, будет мало чем отличаться от тех, которые уже введены в эксплуатацию в Камышине и Волгограде.

– Для отделки будет использоваться та же ламинарная панель, но, возможно, в другой цветовой гамме. Интерьер школы предстоит продумать руководству будущего учреждения.





С материалами, заверяет подрядчик, при строительстве школы под Волгоградом не возникает проблем. В рабочем режиме предусмотренные проектом импортные инженерные системы заменяются белорусскими, российскими и китайскими.

Площадь будущей школы составит 20 тысяч квадратных метров, а этажность – от двух до четырех этажей. Как ив других типовых школах, здесь разместятся 40 учебных кабинетов, два спортивных зала – один малый, один большой, а также тренажерный зал, мастерские, просторный актовый зал и многое другое. На улице подрядная компания возведет спортивные площадки и открытое футбольное поле с искусственным покрытием.