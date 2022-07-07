Новую школу под Волгоградом построили на четверть

Общество 07.07.2022 09:57
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07.07.2022 09:57
Готовность строящейся школы-тысячника в Волжском составляет 25%. Сегодня, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, строительство объекта проинспектировал губернатор Андрей Бочаров, обозначив и задачи по развитию города.
- Объект очень востребованный, здесь живет много молодых семей, у всех дети, которые сейчас учатся в соседних микрорайонах. Новая школа — это один из центров роста. Она не только решает проблемы, которые есть сегодня, но и дает возможности для дальнейшего развития территории, — подчеркнул Андрей Бочаров.
Глава региона на стройплощадке пообщался с подрядчиками и активом Волжского, местными жителями. Они рассказали, что в 37-м микрорайоне города учебного заведения никогда не было.
Сейчас в школе завершается устройство свай, монтируются колонны и стены первого этажа здания, начаты работы по кирпичной кладке второго этажа и устройству лестничных маршей. Ежедневно на объекте задействованы 80 человек и порядка десяти единиц техники.
Школа-тысячник строится по типовому проекту, который ранее реализован в Волгограде и Камышине. В здании оборудуют 40 учебных классов, пищеблок, библиотеку, актовый зал, медицинский кабинет, специализированные кабинеты рисования, черчения, музыки, домоводства и ОБЖ. Кроме того, в здании будут два спортзала с раздевалками и душевыми, а также отдельный зал для лечебной физкультуры, на прилегающей территории — большой стадион, спортивные площадки и зоны отдыха.
Напомним, с 2014 года в Волгоградской области построено шесть новых общеобразовательных школ. До этого новые образовательные объекты в регионе не строились четверть века. В настоящее время в регионе продолжается строительство четырех современных школ — суммарно они обеспечат дополнительные 3250 учебных мест.
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