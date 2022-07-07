Бочаров под Волгоградом проверит темпы строительства школы на 1000 мест

Сегодня, 7 июля, губернатор Волгоградской области начал утро с инспекции стройплощадки в городе Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», цель визита Андрея Бочарова в город-спутник Волгограда – проверка темпов возведения новой школы на тысячу мест. Напомним, что учебное заведение в эти дни возводится в Волжском в зоне перспективной застройки на улице Менделеева.

Четырехэтажное здание строится в Волжском по типовому проекту, уже реализованному в Волгограде и Камышине. В новом здании разместятся 40 кабинетов, просторный актовый зал, библиотека, пищеблок, компьютерные классы а также медицинский кабинет. Возле школы планируется возведение развитой спортивной инфраструктуры, доминантой которой станет стадион. Предполагается наличие нескольких спортивных площадок, а также зона отдыха.

– Ранее на этом месте стоял недострой еще с советских времен, – напоминает руководитель подрядной компании Александр Гаврюченков. – Простоявший более 30 лет каркас здания за это время пришел в полную негодность. В итоге его полностью демонтировали и утилизировали. Сегодня на площадке с ноября прошлого года возводится новая школа. Завершение строительства, согласно графику, запланировано на май будущего года.

На сегодня подрядчик, по сведениям информагентства, завершает на стройплощадке устройство свай, монтаж колонн и стен первого этажа.

– Выполнена вертикальная планировка, приступили к инженерным сетям, – рассказывает представитель подрядной компании. – Возведение каркаса планируем закончить в сентябре, а к зиме дать отопление, чтобы зайти на объект с отделочными работами. Сейчас на площадке работает около 80 человек строителей и около 10 единиц строительной техники.

За последние пять лет в Волгоградской области, напомним, открылось уже пять новых школ. На сегодня продолжается строительство новых заведений в развивающихся районах Волгограда, в Волжском и в Михайловке, которые суммарно обеспечат дополнительные 3250 учебных мест. Кроме того, губернатор Андрей Бочаров заявил о возведении еще одной школы в поселке ГЭС на севере областного центра.