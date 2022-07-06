Экономика

Количество Кредитных СберКарт достигло 5 миллионов

Экономика 06.07.2022 12:34 Новости компаний
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06.07.2022 12:34 Новости компаний


Число клиентов с Кредитной СберКартой превысило 5 млн человек меньше чем за год. Банк запустил этот продукт 20 августа 2021 года, а уже в сентябре Кредитная СберКарта была признана самой выгодной в стране. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного с бесплатным обслуживанием и уведомлениями.
Кроме того, если клиент не уложился в беспроцентный период, Кредитная СберКарта гарантирует специальную пониженную ставку на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных. 
Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:
Кредитная СберКарта стала популярной за такой короткий период благодаря тому, что у неё просто нет аналогов: обслуживание и уведомления бесплатные навсегда, а 120 дней беспроцентного периода не просто большая цифра, а понятный принцип работы "месяц тратишь, три возвращаешь", при котором новый беспроцентный период начинается каждый месяц.

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